Одна из топливных баз в Шымкенте уже занимается отгрузкой угля. Каждый день здесь принимают по 3-5 вагонов твердого топлива.

Цена угля в зависимости от качества колеблется от 9 с половиной до 14 тысяч 600 тенге. Водители не забыли прошлогодние трудности: гигантские очереди за углем.

Калихан Абубакиров, водитель:»В прошлый отопительный сезон из-за нехватки вагонов были проблемы с поставкой угля. Нам приходилось неделями ждать погрузки. В этом году тонна угля стоит 14 600 тенге. Я в Казыгурте продаю по 16 тысяч за тонну. Но никто не может сказать как дальше будет.»

Среди постоянных клиентов числятся кирпичный и цементные заводы. Они в производстве применяют мелкий уголь. Бывалые водители говорят в этом году качество шубаркольсольского угля из Караганды не плохое, да и теплоемкость высокая. В топливной базе опасаются, что с поставками угля могут быть возникнуть проблемы.

Ануар Томанов, менеджер топбазы:» Из- за этого не заключаем договора и пока не берем заявки от владельцев теплиц.В прошлом году были проблемы по обеспечению твердым углем крестьянских хозяйств, занимающихся тепличным хозяйством.»

Эти проблемы не касаются бюджетных учреждени, потому что по договоренности, школам здесь должны отгрузить в первую очередь. На сегодня 80 процентов заявок удовлетворены.

Водители, занимающиеся развозом угля до потребителя, не хотят повторения прошлогодней ситуации с поставкой твердого топлива. Ведь чтобы не было проблем с нехваткой вагонов и очередей на топбазах, главам регионов можно договорится заранее. Взяв обязательства, постараться их выполнить.

Шынар Оразова