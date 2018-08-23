В Шымкенте специалисты городского водоканала бьют тревогу. В последнее время участились случаи краж приборов учета воды. Только за последние несколько дней, неизвестные, украли больше 10-ти счетчиков. Без воды остались больше полусотни семей Шымкента.

8 семей, проживающих в районе старого города, в одночасье остались без воды. Под покровом ночи неизвестные украли водомеры. Воры вскрыли замки и, что удивительно, аккуратно изъяли счётчики из ящиков. Одним из первых пропажу обнаружил местный житель. Такое безобразие в свои 80 Анвар Курметов видит впервые.

Анвар КУРМЕТОВ, старожил: «Ничего там нет, все украли. Они что будут с ними делать, на металлолом будут сдавать? А они в хорошем состоянии. Что будем без воды делать?»

Пару дней назад ночные грабители решили нажиться на приборах учета вода и в другой части Шымкента. Глубокой ночью они сняли 3 общедомовых счетчика по улице Бауыржана Момышулы. Без воды остались 48 квартир.

Аман ИСАК инженер водомерной мастерской: «Действовали умно. Пришли ночью, когда все жильцы дома уже спали, перекрыли воду и забрали водомер».

Зачем загадочным похитителям счётчиков понадобились приборы учета воды, остается только догадываться. Внутри счетчиков содержится небольшое количество латуни, которую можно недорого сбыть. А вот подсунуть ворованные водомеры другим абонентам не удастся. У каждого прибора есть свой регистрационный номер, по нему быстро найдутся прежние хозяева. Сотрудники водоканала недоумевают.

Касым НУРБЕК, главный специалист ТОО «Водные ресурсы маркетинг»: «Сейчас мы обратились в РУВД, теперь они займутся этим делом. Конечно, мы не можем оставить без воды горожан, поэтому сразу, в этот же день установили пострадавшим новые приборы учета воды за свой счет. Как только воришек найдут, мы надеемся, что они и возместят этот убыток и понесут наказание».

И пока воры на свободе сотрудники водоканала с ужасом ждут наступления тёмного времени суток. В каком районе города этой ночью жители не досчитаются своих счетчиков предсказать невозможно. Последнее массовое воровство водомеров было зафиксировано два месяца назад. Тогда воры украли больше 30-ти приборов учета воды. Грабителей нашли, но ущерб, по словам водоканальщиков, им никто так и не возместил.

Анастасия Новикова