Массовая кража водомеров произошла в Шымкенте

В ночь на 28 декабря 2023 года на улицах Кызыл су и Стадионная произошла массовая кража индивидуальных приборов учета воды, передает OTYRAR.

На улице Стадионной воры вскрыли водомерный узел и сняли 4 водомера, остальные остались на месте. На улице Кызыл су, воры перекрыли воду и демонтировали 11 приборов учета воды, которые находились в двух колодцах ПВХ, сообщают в водоканале Шымкента.

На место происшествия вызвали полицейских, которые произвели первичные следственные мероприятия, сделали фото и видеофиксацию, а также сняли отпечатки пальцев.

«Отметим, что украденные приборы, невозможно ввести в законную эксплуатацию, их заводские номера находятся в базе ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». Специалисты предполагают, что водомеры, из-за латуни, будут сданы скупщикам металлолома. Напомним, что за скупку краденного имущества, предусмотрена уголовная ответственность», — говорят в ТОО «Водные ресурсы-маркетинг».

Сейчас работники райводоканала восстановили водоснабжение. Доступ к водомерным узлам имеют только представители дилерских организацией, которые занимаются снятием показаний и работники райводоканалов, которые отвечают за эксплуатацию водопроводных сетей.

Специалисты просят жителей частного сектора обращать внимание на подозрительных лиц и в случае необходимости звонить в круглосуточную диспетчерскую службу предприятия по телефону +77081102121 (whatsapp). А руководство департамента внутренних дел Шымкента, сотрудники водоканала просят взять расследование краж приборов учета воды на особый контроль.