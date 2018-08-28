В Шымкенте женщина упала с пятого этажа и чудом осталась в живых. Происшествие произошло 27 августа в многоэтажном доме по улице Терешковой. Падение женщины, скорее всего, облегчило то, что она упала в палисадник с рыхлой землей. По словам очевидцев, еще бы на метр в сторону и тело упало бы прямо на асфальт.

«Она жила на пятом этаже и часто сидела у окна своей кухни. Ей около 45-лет и она перенесла инсульт. Я услышала странный звук и когда вышла на улицу, то увидела, что она лежит прямо на земле. Соседи сразу же вызвали скорую помощь, которая забрала ее в БСМП», — рассказала одна из соседок.

С различными травмами, но живую жительницу многоэтажки доставили в БСМП города Шымкент.

«27 августа, примерно в 12:56 в приемное отделение БСМП была доставлена на машине скорой медицинской помощи больная 77-го года рождения. Со слов сопровождающих, больная выпрыгнула с пятого этажа дома по улице Терешковой.

Состояние больной, на момент поступления, крайне тяжелое, она сразу была госпитализирована в в отделение реанимации. Был поставлен диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутримозговая гематома, травматический шок. Больная сейчас находится в отделении реанимации, готовится к оперативному лечению», — говорит Сабит Байбосынов, заведующий дневным отделением БСМП г. Шымкента.

Бахром Абдуллаев