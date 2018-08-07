На заседании правительства РК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал о том, как регионы готовятся к началу нового учебного года, передает корреспондент Zakon.kz.

«Продолжаем переход на программы обновленного содержания. С прошлого года 1, 2, 5, 7 классы обучаются на основе новых программ и учебников. С сентября 2018 года 3, 6, 8 классы перейдут на обучение по обновленному содержанию», — сказал он. По его словам, учебники для 3, 6, 8 классов разработаны, прошли экспертизу и в настоящее время ведется доставка учебников в регионы.

«Это относится к ответственности акиматов. Все регионы заключили договора с транспортными компаниями по доставке учебников. Ряд регионов, как Астана, Зеленовский район ЗКО, четыре района Туркестанской области до настоящего времени работу еще не начали. До начала учебного года осталось 20 дней. Есть риск несвоевременной доставки учебников», — сообщил министр. Как отметил Е.Сагадиев, всем местным исполнительным органам нужно обратить внимание на данный вопрос.

«До конца этого года 75% детей будут охвачены обновленным содержанием образования», — заключил он.