В Ордабасинском районе состоялось открытие библиотеки писателя, драматурга, общественного деятеля Дулата Исабекова. На торжественном мероприятии выступил заместитель акима Туркестанской области Уласбек Садибеков, который зачитал поздравительное письмо главы региона Жансеита Туймебаева.

В тексте поздравительного письма отмечается: «Искренне поздравляю Вас с открытием библиотеки в селе Жанатурмыс Ордабасинского района. Ваши произведения взяты из жизни. Вы внесли особый вклад во всемирное признание нашей национальной литературы. Уверен, что Вы и в дальнейшем продолжите содействовать процветанию нашей страны».

На церемонии открытия библиотеки заслуженного деятеля поздравили руководство Союза писателей Казахстана, известные поэты-писатели и представители творческой интеллигенции. Отметим, что мероприятие прошло в рамках программы Главы государства «Рухани жаңғыру», на котором старейшины и читатели выразили свою благодарность.

В завершении встречи Дулат Исабеков поблагодарил соотечественников и своих читателей, и подчеркнул, что продолжит вносить вклад в развитие казахской литературы.