Библиотека Пушкина: долгожданное явление народу

Открытие библиотеки имени Пушкина Шымкент ждал давно.

От горожан трудно было скрыть тот факт, что на месте прежнего здания областного музея по улице Казыбек би, 13 ведутся какие-то грандиозные строительные работы: преображается примыкающий к нему участок, облицовывается былой, уже порядком обшарпанный фасад.

Но что происходит с внутренним убранством, библиотека держала интригу до самого момента открытия. Слышала я и о том, что тотальная реконструкция библиотеки ведется на немалые деньги из городского бюджета. А насколько щедра была народная казна? Надо было самой увидеть, оценить и убедиться…

И вот наступило 18 октября. К 11-ти часам гостей пригласили на церемонию торжественного открытия. Я слегка волновалась: а не омрачит ли торжество тревожный прогноз ожидаемого дождя? Потому что знала, что по сценарию запланировано настоящее театрализованное действо, начинающееся на открытом воздухе: с конным въездом Пушкина и Абая во двор цитадели культуры, с вручением им хлеба с солью, с песенной здравицей от славянского хора «Светоч»… Ничего подобного во дворе не происходило. Наверное, сценарий поменялся, подумала я, театр приедет позже…

В преддверии события

И надо же было случиться, что именно 18 октября Правительство Казахстана внесло изменение в перечень профессиональных праздников страны, где был добавлен еще один – День библиотекаря, который ныне будет отмечаться 24 октября каждого года. Так что, с праздником, виновники торжества! Ваш почти незаметный труд, на самом деле, сродни бескорыстному подвижничеству на культурной ниве и достоин самой искренней благодарности, высокой оценки и заслуженного признания!

Надо сказать, пока велись строительно-отделочные работы, библиотечный персонал не сидел на месте в ожидании официального открытия. Все работали в нормальном рабочем режиме. Причем их труд был направлен не только на расстановку библиотечного инвентаря по местам и доработку интерьерных деталей, но и по прямому культурно-просветительскому назначению. Так, в сентябре они провели сразу два культурно-развлекательных мероприятия: ретровечер «Старая пластинка» и «Есенинская осень». Оба проходили в Центральном парке и оба стали яркими событиями в жизни города.

Вообще-то, от слова «мероприятие» как-то явно веет официозной скукой, но посмотрели бы вы на наших горожан, которые были не только зрителями, но и самыми активными участниками развлекательного процесса. Мероприятия проводились не в рамках познавательных лекций, а в формате непринужденных концертов, куда были органично вовлечены как исполнители, так и зрители. Пели и танцевали все! Независимо от возраста, комплекции и степени сдержанности чувств. Вечер «Старая пластинка» имел еще одно поясняющее название – «Песни нашей юности».

Понятно, что песни прошлых лет, с которыми у каждого связаны самые теплые, светлые, ностальгические воспоминания, никого не оставили равнодушными. Это был настоящий праздник души, поэтому не случайно, что в финале вечера разгоряченная и раскрасневшаяся публика так охотно и дружно скандировала троекратное: «Спасибо!!!» Оно относилось к организаторам праздника – Ассамблее народа Казахстана, городскому этнокультурному славянскому центру, универсальной библиотеке имени Александра Пушкина и лично Наталье Сергеевне Романовой, которая является руководителем и городского славянского этноцентра, и директором Пушкинской библиотеки.

Пусть никого не напрягает, что упомянутые вечера-концерты проходили под эгидой, в том числе славянского центра. Там танцевали, подпевали и веселились люди всех национальностей без исключения, потому что хорошая музыка тоже интернациональна по определению.

А на «Есенинской осени» я услышала такую проникновенную декламацию стихов поэта на казахском языке, что было ясно: Сергей Есенин близок всем, даже без знания подробностей его трагической биографии. Если устроители ставили задачу познакомить горожан с его творчеством, то свою просветительскую миссию они выполнили блестяще, легко и ненавязчиво.

В день открытых дверей

Итак, двери почти неузнаваемой, модернизированной библиотеки имени А. Пушкина в этот день были распахнуты для всех желающих. Каждого гостя встречали подарочным пакетом с логотипом библиотеки и надписью A. PUSHKIN, а в пакете не какая-то там сопроводительная брошюрка, что было бы ожидаемо, а полноценная футболка с такой же надписью на белоснежном фоне.

В холле я встретила много знакомых, которые восхищенно дивились тем кардинальным переменам, которые претерпела старая библиотека в результате реконструкции и модернизации. От них я и узнала, что театральную увертюру к праздничному открытию (о чем писала выше) пришлось отменить: наверху посчитали, что чрезмерная праздничность будет излишней, ибо библиотеке уже 123 года от роду, и она как бы не открылась заново, а просто перестроилась в духе современности. Ну что же, такой резон понятен, хотя любой зрелищный праздник, радующий душу, никогда не бывает лишним: серых будней повседневности нам и так хватает с лихвой…

А переустройство старой библиотеки действительно впечатляет до глубины души! На первом этаже холла стоят столики с мягкими пуфами, рядом с ними что-то вроде барной стойки, над ней надпись BOOK CAFE.

«А это и есть что-то типа кафе, – пояснила одна из сотрудниц, – допустим, пришел человек к нам выбрать нужную книгу или поработать над рефератом и вдруг проголодался, ну не возвращаться же домой? Мы всегда сможем организовать ему легкий перекус, а уж выпить чашечку кофе – это само собой».

«Как в лучших заведениях Европы», – кинул реплику кто-то у меня за спиной, видимо, тоже услышав эту информацию, и я с этим абсолютно согласна.

День открытых дверей начался с экскурсии по картинной галерее, в которой были выставлены работы наших местных художников, посвященные любимому Шымкенту. Перед нами предстала во всем многообразии уходящая городская натура: ушедшие в небытие некогда промышленные гиганты, поросшие быльем тенистые уголки Старого города. Понятно, что эта галерея никогда не будет пустовать – библиотека всегда предоставит «жилую площадь» любым творцам художественного цеха.

В небольшом концертном зале с мини-сценой всегда смогут собираться любители вокально-эстрадного жанра… Словом, библиотека в своем нынешнем модернизированном виде просто призвана выйти за узко-библиотечные рамки и стать новым культурно-образовательным центром нашего крупного мегаполиса.

Вектор развития

Разумеется, никакой самый распрекрасный и стильный интерьер не сделает библиотеку современной и востребованной, если она не будет модернизирована по своей внутренней сути. Сейчас, когда у каждого человека в кармане всегда есть доступный источник «телефонной» информации, его ничто не заставит потратить время на читальное заведение, если там будет скучно, уныло и безрадостно. Поэтому единственный вектор развития вновь открывшейся библиотеки – это поступательное стремление к совершенству, которое предполагает полное соответствие с техническими, методологическими и информационными требованиями сегодняшнего дня.

Вот в гугле, например, дается такая характеристика продвинутой библиотеке: «Это открытое и универсальное пространство, где можно не только выбрать нужную книгу, но и поработать за компьютером, послушать лекцию, увидеть или провести мастер-класс, выпить чашечку кофе и просто отдохнуть от городской суеты». Так это же сказано про нашу Пушкинку! Здесь и так уже много есть из вышеперечисленного, а замышляется еще много разных новаций, объединяющих людей по душевным, интеллектуальным и творческим интересам. То есть самое лучшее еще впереди!

Профессия библиотекаря вскоре тоже станет универсальной. Отойдут в прошлое стереотипы вроде того, что библиотекарша – это вечно сонная служительница пункта сдачи и выдачи подержанных книг. Библиотекарь должен стать профессионально эрудированным и в то же время доброжелательным проводником в чудесный мир Книги, и директор Наталья Романова проводит свою кадровую политику как раз-таки в этом конструктивном русле.

На ресепшене я встретила давнюю приятельницу Гаухар Медеову, между прочим, «Лучшего библиотекаря Казахстана» по итогам конкурса 2018 года. Она пришла сюда работать совсем недавно, недели за две перед открытием. Почему оставила прежнее место? «Было несколько причин, но самая главная – меня всегда привлекала новизна и перспективы в любимом деле, – говорит Г. Медеова. – А эта библиотека как раз и стоит на пороге новых перспектив. Здесь нет равнодушия к работе, а наоборот, все охвачены каким-то небывалым энтузиазмом и творческим подходом к делу. А сколько впечатлений, сколько встреч с интересными и благодарными людьми!

Вот только сегодня я заполнила 35 читательских билетов, а люди все идут и идут. Некоторые из них предлагают свои книги для пополнения нашего книжного фонда. Одна женщина вообще сказала, что может сдать в библиотеку 200 (!) книг из собственного фонда. «Только, – говорит, – одной мне их не унести, вот если бы вы сами их как-нибудь забрали?»

Как видно, рановато пессимисты предрекали библиотекам постепенный уход с подмостков современности. Мол, кому они теперь нужны с приходом цифровых информационных технологий… И судьба нашей Пушкинки только подтверждает несостоятельность этих прогнозов. Она существует более века и, надеюсь, будет дальше жить и процветать.

Сейчас библиотека находится в стадии реинкарнации, то есть волшебного возрождения на другом сущностном и качественном уровне. Так пожелаем же ей удачи, попутного ветра, зеленого света… В общем, всего того, чего желают всем, кого любят от всей души…

Работает библиотека с 10:00 до 19:00. Выходной – понедельник. Каждый последний четверг месяца – санитарный день.

Елена ЛЕТЯГИНА