Появилась ориентировка на водителя, насмерть сбившего девочку в Рудном, передает региональное издание «Алау».

Согласно ориентировке, водитель проживает в Туркестанской области. После совершения аварии водитель бросил автомобиль. Его нашли в Рудном.

Напомним, 14 августа в 12.35 часов в городе Рудном на пересечении улиц Парковая-Гагарина на пешеходном переходе 39-летний мужчина, управляя автомашиной марки «Киа Рио» белого цвета совершил наезд на 9-летнюю школьницу. В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.