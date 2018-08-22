Кто и зачем занимался рассылкой ложных сообщений о раздаче сотен тысяч тенге от имени электронного правительства Казахстана, выяснили специалисты Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT «Государственной технической службы» КНБ РК, передает NUR.KZ.

Источником рассылки спама оказался домен fdx1.info/egov, местонахождение которого находится за пределами нашей страны. Целью этих действий было пополнение их базы телефонных номеров.

Эксперты предупредили о необходимости установки специальных антивирусных программ на смартфоны, которые используются для принятия SMS-сообщений и одноразовых кодов.

Всем владельцам мобильных гаджетов советуют быть внимательными, чтобы защитить себя от мошенников. Так как в последнее время злоумышленники научились отправлять зараженные файлы даже с помощью форматов, привычных для пользователя (к примеру, .doc, .pdf, .xls), стоит обращать внимание на другие детали.

«Советуем рассматривать любое подозрительное письмо (от неизвестного адресата, на неожиданную тему, где Вам предлагают (или Вас пытаются заставить) выполнить некую операцию срочно, либо в сжатое время) — как вредоносное», — говорят специалисты.

Также стоит обратить внимание на адрес отправителя — мошенники могут выдавать себя за тех, кому вы доверяете, изменяя пару знаков в адресе. Специалисты просят вообще не реагировать на странные файлы и сообщения, полученные от незнакомых отправителей.

Напомним, ранее казахстанцы получили рассылку о том, что они могут «получить 650 тысяч тенге от eGov». Позднее эти сообщения прокомментировали в НИТ, подтвердив, что они являются фейками.