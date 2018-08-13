Не успели юристы Black Star нарадоваться тому, что в плагиате наконец обвиняют не их артистов, а наоборот, как Тимати снова подозревают в копипасте, пишет super.ru.

Под раздачу попала и новоявленная звезда лейбла Hazima. Поклонники артистов узрели плагиат в их совместном хите 2000.

Бит в песне в точности повторяет бит Missy Elliott — She’s A Bitch.

Разница лишь в текстах и дате релиза: Тимати презентовал свой трек в мае 2018 на проекте «Песни на ТНТ», а американская рэперша и обладательница пяти премий «Грэмми» сделала это ещё в 2009-м.