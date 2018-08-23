В областном центре Туркестанской области — городе Туркестане прошла августовская конференция работников образования.

Участие в ней приняли руководители городских и районных отделов образования, учителя, ветераны образования, депутаты областного маслихата, глава региона Жансеит Туймебаев. Вел работу конференции заместитель акима области Уласбек Садибеков.

С докладом о работе, проделанной в 2017-2018 учебном году и задачах на ближайшую перспективу выступил руководитель областного управления образования Исатай Сагындыков. По его словам, в этом году на развитие сферы образования было направлено 262 млрд 24 млн тенге, что по сравнению с 2017 годом на 6 млрд 15 млн тенге больше. В новом учебном году по области в первый класс пойдут 55385 детей. То есть численность школьников по сравнению с прошлым годом увеличится на 19 тысяч.

В связи с демографическим ростом в 2018-2025 годах в области возникает потребность в строительстве 184 школ. В этом году началось возведение 83 объектов образования. 40 из них будут сданы в эксплуатацию до конца года. В результате будет решена проблема 9 аварийных, 5 трехсменных и 13 школ, располагавшихся в неприспособленных зданиях и 10 переполненных школ. Новые здания получат и 3 колледжа. По плану ведутся и работы по обеспечению школ учебниками, подготовке к зиме. В этом году из 25504 выпускников в ЕНТ участвовали 16181, средний балл составил 79,6. В этом году в школах Туркестанской области знания получали около 474 тысяч учеников.

На конференции учителя и ученые делились своим мнением и опытом по решению различных задач в сфере образования, организации работы в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Выслушав мнения педагогов, аким области отметил, что развитие сферы образования глава государства всегда держит в центре внимания.

«Учитель — священное понятие, светлая личность. Перед учителями преклоняет колени все человечество. Сегодняшняя августовская конференция проходит в исторический период. Указом главы государства образована Туркестанская область, ее центром определен город Туркестан. Учителя должны учить детей истории древнего Туркестана, где вечный покой нашли великий Ясави, 21 хан во главе с Абылай ханом.

Поручаю акимам всех городов и районов уделять особое внимание решению проблем учителей, оказывать всяческое содействие решению социальных вопросов. Нужно прекратить нецелесообразно использовать учителей, заставлять их выполнять работу, которая не входит в их обязанности. Правительством уделяется большое внимание созданию условий для педагогов. Призываю всех вместе воспитывать молодежь в духе патриотизма, достойных граждан нашей страны, вносить вклад в развитие Туркестана.

Предлагаю чаще встречаться. Мы готовы оказывать поддержку учителям. Пусть в новом учебном году будет много успехов и достижений! — сказал Жансеит Туймебаев.

В ходе конференции глава региона чествовал ряд учителей. В частности, 5 человек получили из рук акима области медаль «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», 10 педагогов — грамоты и благодарственные письма акима области. Еще 20 человек были отмечены Министерством образования и науки РК, 5 учителей награждены грамотами областного маслихата.