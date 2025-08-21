Педагоги Шымкента обсудили приоритеты нового учебного года

Накануне нового учебного года шымкентские педагоги собрались на традиционное августовское совещание. Панельная секция преподавателей технического и профессионального образования прошла в Колледже новых технологий имени Манапа Утабаева.

На пленарных заседаниях и секционных встречах обсуждались вопросы повышения качества образования и совершенствования профессиональной подготовки. В мероприятии приняли участие более 300 педагогов и специалистов отрасли.

Кымбат Кобеева, мастер производственного обучения Энергетического и телекоммуникационного колледжа: «Мы только вчера вернулись из Астаны, где прошла республиканская августовская конференция. Впечатления самые яркие. В этом году, который объявлен Годом рабочих профессий, много внимания уделено цифровизации, повышению уровня IT-специальностей. Прозвучали слова о модернизации и обновлении баз колледжей — это очень вдохновляет».

На встрече были подняты актуальные вопросы системы образования. С докладами выступили представители Министерства просвещения, городской палаты предпринимателей и производственных предприятий. Отмечены преимущества дуального обучения, а также значимость чемпионата WorldSkills.

Жасулан Маратулы, главный специалист отдела технического и профессионального образования управления образования г. Шымкента: «Особое внимание уделяется реализации проекта WorldSkills. Его основная цель — развитие дуального обучения. Это значит, что студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки. Для этого мы заключаем меморандумы с предприятиями и развиваем сотрудничество, чтобы практика шла параллельно с теорией».

На секционных заседаниях педагоги обменялись опытом, обсудили насущные вопросы и подготовили предложения по повышению профессионального потенциала. По итогам совещания инициативы были систематизированы и оформлены в решения, которые начнут внедряться уже в новом учебном году.