В Туркестане обсудили подготовку к новому учебному году

Главным событием августовского педагогического совета в Туркестане стала презентация проектов «образования будущего».

На выставке были представлены современные научные учебники, интегрированная цифровая экосистема для школ, первый в Казахстане ИИ-репетитор для школьников, а также стартапы, обеспечивающие профессиональную ориентацию и психологическую поддержку.

Аким области Нуралхан Кошеров поздравил педагогов с новым учебным годом и рассказал о поддержке государства в сфере образования.

Нуралхан Кошеров, аким Туркестанской области: «Тема августовского совета выбрана не случайно. Это актуальная потребность современного общества и системы образования. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил: «Образование — главный оплот национальной безопасности, а учитель — это сила, которая держит этот фундамент». Сегодня нам нужны не только образованные, но и патриотичные, справедливые и ответственные граждане. Работа учителя — это важнейший труд, направленный на будущее нации. В 2024 году на сферу образования выделено 747,7 млрд тенге, что составляет 55% областного бюджета. Это реальные инвестиции в будущее поколение. В области уровень охвата детей дошкольным образованием до 6 лет достиг 99% — один из самых высоких показателей в стране. В рамках областного бюджета строится 17 новых образовательных объектов. Особое внимание уделяется летнему отдыху детей: отремонтированы 5 государственных лагерей и построены дополнительные модульные корпуса для 5 лагерей. В этом году впервые открылся круглогодично работающий учебно-оздоровительный центр «Алатау».

В рамках национального проекта «Школы будущего» в Туркестанской области завершается строительство 29 современных школ. В прошлом году открылись 13 новых учебных заведений, к концу года заработают ещё 16. Это позволит решить проблему трёхсменного обучения и аварийных зданий. По итогам августовского совета педагоги и специалисты, проявившие особый труд, были награждены медалями, почётными знаками и благодарственными письмами Министерства образования и науки и акима области.