Погибший на Иссык-Куле казахстанец приехал на отдых из Шымкента, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

«Подтверждаем смерть гражданина РК 1979 года рождения в поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. Тело погибшего родственники заберут уже сегодня. Консул оказывает всю необходимую помощь. Он приехал на отдых из Шымкента», — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

При этом в ведомстве отметили, что уже была проведена судебно-медицинская экспертиза. «Согласно результатам судмедэкспертизы, он умер от сердечного приступа», — пояснили в пресс-службе МИД.

Напомним, сегодня в курортном поселке Бостери Иссык-Кульской области скончался гражданин Казахстана. Мужчина приехал на отдых с семьей 2 августа. Тело было обнаружено в номере коттеджа.