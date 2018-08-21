Жители поселка Шубарсу в Ордабасинском районе начали строить дом для малоимущих односельчан. В ауле насчитывается несколько неблагополучных семей, которым даже негде жить.

Группа неравнодушных решила помочь бедствующим и возвести для них крышу над головой. Среди очередников на благотворительное жилье и семья Акмарал Жолдасовой, которая переехала в Шубарсу из Узбекистана. Сейчас семья ютится в арендном жилье, сообщил shymkenttv.kz

Односельчане решили построить дом для малоимущих. Сначала к строительству дома приступила небольшая группа инициаторов, но со временем их ряды увеличились. Помогать деньгами, а иногда и строительными материалами начали неравнодушные жители со всех близлежащих сел. Казахский народ никогда не оставлял людей в беде, говорят местные жители.

В поселке Шубарсу живет около 70 малоимущих семей. И соседи всегда помогаем друг другу. Участок, на котором строится дом, стоит 710 тысяч тенге. Их собрали всем миром. Чтобы обеспечить жильем хотя бы часть нуждающихся в жилье людей, жители поселка планируют построить еще два дома.