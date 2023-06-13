Крик души сельчан: «Председатель кооператива оставил село без воды»

Жители села Шубарсу жалуются на самоуправство председателя местного кооператива. Он, говорят люди, периодически отключает им воду на водонапорной башне.

Последние три дня в их домах воды нет. Чтобы искупаться, помыть посуду или попить приходится идти к другой башне и нести тяжелые тазы и бутылки несколько улиц.

«Мы без капли воды сидим. Приходится с другого массива по ведерку поэтому приносить, но этого не хватает на стирку на все остальное«, — говорит Замира Турсунова, жительница села Шубарсу.

Кроме того, говорят местные жители, они почти год не могут полить свои огороды. Трубы, по которым шла вода для полива, обрезаны в нескольких местах.

«В этом году воды не было вообще, в прошлом году с августа не было поливной воды. У меня часть деревьев погибла, не говоря что у меня земля сухая стоит, помидоры никакие, рассада никакая», — говорит Ахат Валиев, житель села Шубарсу.

По словам людей, это также сделал начальник кооператива, который, к слову, этого и не отрицает. Правда, зачем он это сделал и куда дел тяжелый металл, мужчина не ответил. Сельчане говорят, также пропали и старые электрические столбы с проводами, на вырученные деньги председатель должен был покрыть долг за электроэнергию. Сумма немаленькая, почти 4 миллиона тенге. Хотя, уверяют люди, они исправно платят по счетам.

«Он в начале по 7 тысяч по 14 собирал, и не платил за свет и воду. И начал угрожать, отключать воду и электричество. На сегодняшний день долг массива составляет 4 миллиона тенге. Он в начале несколько месяцев назад 2-3 месяца назад он сказал что заберет столбы, и провода продаст, и долг закроет, продал, но часть труб тоже отрезал и продал, но не закрыл долг. Он никаких отчетов, никаких квитанций не предоставляет, угрожает отключением воды и электричества«, — говорит Султан Жасузак, житель села Шубарсу.

При этом многие местные жители не состоят в кооперативе. Его членами, говорят сельчане, являются люди, которые продали свои дома и уехали из села. Именно поэтому «свергнуть» председателя они не могут, но также как и все страдают от отключения воды. По словам председателя кооператива, долг за электроэнергию же накопился из-за неисправных старых счетчиков. Они, мол, неправильно показывают потребленную электроэнергию, тогда как счета из энергопотока приходят с другими цифрами.

«Долг это недостача, изначально когда я брал кооператив, был долг. С домов мы например мы собираем по 300-325 тысяч мы собираем, а энергопоток начисляет 500 с чем то тысяч, появляется разница и недостача, каждый месяц она накапливается. Народ то не знает, что это разница, у многих старые счетчики 80-х годов и неисправные. Нужно чтобы люди установили новые счетчики«, — говорит Наурыз Нурманбетов, председатель кооператива.

Энергетики, как и специалисты управления ЖКХ, говорят, несмотря на долги, отключать свет и воду людям председатель права не имеет. Это могут делать только уполномоченные органы. Местные жители написали на мужчину заявление в полицию. В акимате говорят, они не раз пытались урегулировать конфликт, но вмешиваться в отношения председателя и членов кооператива не могут.

Местные жители намерены вступить в кооператив и избрать нового председателя. Но перед этим они хотят чтобы тот закрыл долг. В поисках справедливости сельчане планируют обратиться в суд.