Село Шубарсу в Туркестанской области утопает в грязи

Жители села Шубарсу Ордабасинского района с населением 40 тысяч человек тонут в грязи. По дорогам населённого пункта говорят местные жители не проехать на автом аш и не не прой т и пешком.

По словам сельчан в болото местные дороги превратились после прокладки водопровода и газовых сетей.

Житель села Шубарсу Атабай Ашимов и представить себе не мог, что будучи в преклонном возрасте будет засыпать дороги гравием вместе со своей супругой. Гравий, признается аксакал, закупил еще летом, словно чувствовал, что в этом году он будет кстати.

«В прошлом году здесь прокладывали водопровод. Раскопали все, засыпали как оно есть и все. А нам теперь по грязи ходить. Да и пройти невозможно. Дети падают, все в грязи. Мы – старики с трудом передвигаемся. А машины и вовсе застревают», — рассказывает житель села Шубарсу Ордабасинского района Атабай Ашимов.

Транспорт застывший в грязи на улицах села Шубарсу не редкость. По словам местных жителей, некоторые предприимчивые односельчане имеющие спецтехнику даже наладили свой бизнес.

«Я работаю в детском саду. Мы развозим детей на Газели. Обязательно утром и вечером мы застреваем. Приходится вызывать погрузчик и вызволять технику из грязи. Вот и двадцать тысяч тенге на ветер», — говорит жительница села Айпаршин Орынбасарова.

«Я думаю здесь вина подрядчиков, которые прокладывали водопровод. Они раскопали все улицы летом, положили трубы и просто закопали. Засыпать землю гравием и трамбовать не стали. А теперь, в результате страдает обычный народ», — сокрушается житель села Шубарсу Нуржан Мухамедов.

По словам представителей районного отдела ЖКХ, в селе Шубарсу проезжая часть растянулась на 395 километров. Из них 95 км с гравийным покрытием и 25-ть км асфальтированных дорог. Если верить словам чиновников, то работы по благоустройству дорог ведутся активно.

«Те улицы, где проводились работы по укладке водопровода, после дождей просели. Для решения этих вопросов и засыпки проблемных зон в районным акиматом было выделено порядка 138 млн тенге на 40 км дорог. Эти средства были выделены буквально накануне. Работы эти продолжаются и по сей день», — объясняет и.о. руководителя отдела ЖКХ Ордабасинского района Аскар Балабиев.

В отделе ЖКХ также добавили, что и в этом году предусмотрены средства, для подготовки проектно-сметной документации. Чиновники уверены, что 7 млрд тенге будет достаточно для укладки асфальта на всех улицах села Шубарсу, и обещали решить в первую очередь вопрос с проблемной улицей. Пока же её жильцы сами, не дожидаясь чиновников, исправляют недоделки подрядчиков.