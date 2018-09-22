В Карагандинской области расследуют гибель военнослужащего-контрактника. 22-летний Тимур Нурманов скончался от сквозного ранения в голову. Трагедия произошла в казарме при колонии, в которой служил младший сержант.

Туда из Шымкента прибыли родные погибшего. Они в несчастный случай и самоубийство не верят и намерены выяснить все обстоятельства, об этом сообщает телеканал «КТК».

О погибшем 22-летнем Тимуре Нурманове родные говорят как о примерном сыне и внуке. С молодым человеком никогда не было проблем. Всегда улыбчив и спокоен. Близкие рассказывают, младший сержант даже откладывал деньги на свадьбу, собирался скоро жениться и вернуться в родной город. После армии остался по контракту охранять одну из тюрем. Страшная трагедия произошла средь бела дня в здании казармы напротив колонии, в которой служил Тимур.

Аян Есжанов, командир воинской части 6505: «Младший сержант Нурманов Тимур Абдыманапулы допустил самострел в область головы. Назначено служебное расследование, обстоятельства произошедшего выясняются. Служил по контракту он буквально три года. Срочную службу проходил также здесь, у нас, в воинской части 6506».

Всех подробностей военные не раскрывают. Как и не могут ответить на некоторые вопросы родных погибшего, которые сразу после трагедии приехали из Шымкента.

По предварительной версии, погибший шел по лестнице последним в колонне и в какой-то момент выстрелил из автомата Калашникова прямо себе в лоб — случайно или намеренно, пока неясно. Следствию предстоит не только восстановить эту жуткую картину, но и выяснить, откуда в момент трагедии у младшего сержанта оказались патроны, ведь в то время взвод только шел получать боеприпасы.

20 сентября эксперты провели вскрытие, результаты обещали озвучить через несколько дней. Родные парня до сих пор в шоке, отсутствие ответов их пугает еще больше.

Таир Нурманов, родственник погибшего: «Чтобы вот сюда себе выстрелить, это нужно быть либо психически больным, либо кто-то давил на тебя. Если бы не было другого выхода. Я не знаю, мы сейчас никому не верим. Наш Тимур был очень добрым, умным, уравновешенным. Мы разговаривали с ним по телефону за пару дней до того, как это случилось. Он, как всегда, был веселым и спокойным. К тому же непонятно, как это физически возможно сделать».

Сразу после вскрытия тело в цинковом гробу отправили на родину, в Шымкент, где и прошли похороны.