Аким Астаны Бахыт Султанов наградил Артема Карева, который спас мальчика, сорвавшегося с высоты 10-го этажа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Градоначальник подарил астанчанину сертификат на 500 тысяч тенге. «Уважаемый Артем Семенович, это достойно восхищения. Это пример того, как наши граждане должны относиться к окружающим. Я от всей души хотел от себя, от имени всего акимата и астанчан выразить слова огромной благодарности за ваш поступок. Мы приняли решение поощрить вас средствами из нашего фонда. Я думаю, все это неоценимо по отношению к жизни спасенного ребенка», — сказал Бахыт Султанов, обращаясь к Артему Кареву.

Отметим, в акимате района Сарыарка также наградили астанчанина Артема Карева, спасшего ребенка, выпавшего из окна 10-го этажа. Об этом сообщила пресс-секретарь районной администрации Бибигуль Абыддин в Facebook. Судя по фотографиям, cо спасителем семилетнего ребенка пообщался аким района Арман Турлубек, а также ему подарили телевизор.