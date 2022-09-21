Из Нур-Султана в Астану. Пару слов о переименовании столицы

Здравствуй, столица! Ты вольная птица, это Астана! Всем поздравления! Столице Казахстана вернули одно из прежних названий – Астана!

Небольшая предыстория

Акмолинск получил статус окружного города 16 (28) июня 1863 года. Спустя 98 лет – 20 марта 1961 года – Акмолинск был переименован в Целиноград – центр всесоюзного освоения североказахстанской и южносибирской целины, центр Целинного края, который имел всесоюзное значение в обеспечении СССР зерном.

6 июля 1992 года город был переименован по историческому названию в Акмолу. Слово «Акмола» в переводе с казахского языка означает «Белая Святыня» (или «Белая могила», также есть вариант «Белое изобилие»).

Без малого четверть века назад – 10 декабря 1997 года – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял окончательное решение о переносе столицы. Международное представление Акмолы в качестве новой столицы состоялось 10 июня 1998 года.

6 мая 1998 года Указом Президента Казахстана, «учитывая ходатайства местных исполнительных и представительных органов, пожелания общественности города Акмолы и на основании заключения Государственной ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан», город Акмола был переименован в город Астана. Топоним Астана – от казахского астана – «столица», «столичный».

В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО получила звание «Город мира»…

20 марта 2019 года новый Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи после принятия президентской присяги предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Было предложено написание названия столицы через дефис, составляющие два слова означают в переводе с арабского нур (араб. نور) «свет», а султан (араб. سلطان) – «власть», «орган власти», «авторитет».

Предложение было поддержано Парламентом Казахстана и депутатами городского маслихата.

21 марта 2019 года не согласные с переименованием вышли на несанкционированные акции в Астане.

23 марта К. Токаев подписал Указ о переименовании города, а также был издан закон от 23 марта 2019 года №238-VІ ЗРК, согласно которому в статью 2 Конституции Республики Казахстан внесены изменения о наименовании столицы Казахстана.

При этом аким Астаны, в ту пору им был Бахыт Султанов, заявил, что после переименования города жителей продолжат называть астанчанами. А также было принято решение, что жителям Нур-Султана не нужно будет менять документы, старые с названием Астана останутся действительными.

Решение об этом переименовании, по мнению критиков, было неконституционным, нужен был референдум и т. д. И тем не менее переименование состоялось.

Более настойчиво и громче об обратном переименовании столицы в Астану заговорили после массовых протестов в январе 2022 года.

А 2 сентября 2022 года члены депутатской группы «Жаңа Қазақстан» Мажилиса Республики Казахстан высказались за возвращение Нур-Султану названия Астана.

«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ тоже не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столице – Астана, которое в свое время было предложено Первым Президентом», – говорится в сообщении депутатской группы.

На вопрос журналистов после совместного заседания палат Парламента: «Когда официально переименуют столицу Казахстана?», министр юстиции Канат Мусин ответил: «В Конституцию изменения внесены, теперь Президентом будет принят Указ о переименовании столицы, и этим официально переименование закончится».

На вопрос о сроках министр ответил, что решение принимает Глава государства.

«Я не могу сказать, решение принимает Президент. Думаю, что когда изменения в Конституцию вступят в силу, после этого будет изменение», –пояснил он.

Ранее депутаты Сената и Мажилиса проголосовали за смену названия столицы. Изменение наименования столицы Казахстана на Астану вошло в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию», за принятие которого проголосовали парламентарии в двух чтениях.

Еще ранее в столичном маслихате состоялись публичные слушания, во время которых депутаты единогласно поддержали инициативу.

Теперь и это позади. Президент подписал поправки в Конституцию. Столица вновь стала Астаной.

В соцсетях появилось немало роликов, герои которых предлагали взыскать деньги за это переименование с тех депутатов, кто ранее проголосовал за Нур-Султан.

Попался любопытный коммент на Tengrinews.kz.

Кстати, депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов заверил, что народ Казахстана не отрицает заслуг Первого Президента в укреплении государственности.

«Присвоение в столице его имени международному аэропорту, нескольким памятникам, паркам, учебному заведению – это проявление уважения. Главное требование народа – вернуть прежнее название столицы – Астана, которое в свое время было присвоено им», – отметил он.

На совместном заседании палат Парламента депутаты спросили министра юстиции Каната Мусина о необходимых процедурах в случае принятия решения о переименовании столицы.

«Гражданам нет необходимости менять документы. Если будет указано прежнее название, то они будут считаться действительными. ЦОНы будут принимать документы граждан в прежнем режиме. Касательно финансовых затрат – городской маслихат при рассмотрении вопроса переименования столицы сказал, что не будет дополнительных затрат… Сегодня документооборот производится в цифровом формате, в связи с этим дополнительных расходов не будет», – сказал Канат Мусин, отвечая на вопрос депутата.

В любом случае, столица останется тем самым местом притяжения и любимым городом в независимости от ее имени.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА