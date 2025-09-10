Ребенок лишился руки после игр с мясорубкой

Ребенок засунул руку в мясорубку. Врачи были вынуждены ампутировать ее до предплечья. Малыш случайно засунул правую руку в мясорубку и потерял сознание. По словам врачей сейчас его состояние средней тяжести.

В селе Коксайек Толебийского района годовалый ребёнок засунул правую руку в мясорубку. Врачи говорят, что он чудом остался жив. Инцидент произошёл 7 сентября. Без сознания, с большой кровопотерей, малыша доставили на скорой помощи в областную детскую больницу.

Ержан Шарипов, врач-травматолог: «Ребёнок дома, когда родители закатывали банки, сунул руку в мясорубку, и она перемолола её полностью. Его привезли к нам в дневное дежурство. Мы срочно поместили ребёнка в реанимацию, где провели экстренную операцию и оказали помощь. Руку перемололо до нижней части предплечья. Все кости пальцев и ладони были раздроблены. Сохранить руку не удалось. В мясорубке она держалась только на коже».

По словам врачей, ребёнка уже вывели из реанимации, однако его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Во время операции хирурги были вынуждены ампутировать правую руку до предплечья. Врачи отметили, что им помогали сотрудники МЧС: сначала специалисты освободили руку ребёнка из мясорубки.

«Медики не смогли самостоятельно освободить ребёнка и обратились за помощью к спасателям. Операция проводилась совместно с врачами. Под наркозом ребёнка спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента аккуратно разрезали корпус мясорубки и освободили его руку», — сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям г.Шымкента.

Сейчас ребёнок в сознании, разговаривает, за ним ухаживают родители. Шокированные произошедшим отец и мать отказались давать какие-либо комментарии.

Как рассказали спасатели, в этом году службы экстренного реагирования зафиксировали 5 случаев, когда дети засовывали руки или ноги в бытовые предметы и не могли самостоятельно выбраться.

«В прошлом году таких происшествий было 10. Чаще всего дети попадали в мясорубки, трубы, игрушки и батарейки. Во всех ситуациях помощь оказывали спасатели, так как попытки родителей освободить ребенка сами нередко приводили к травмам», — рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям г. Шымкента.

Специалисты напоминают родителям: храните бытовые приборы и инструменты вне доступа детей, объясняйте малышам, что опасные предметы — не игрушки, и не оставляйте их без присмотра. В случае, если подобное произошло не применяйте силу, успокойте ребенка и незамедлительно звоните по номеру 112.