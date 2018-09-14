Акимат Шымкента принимает меры по недопущению спекулятивного роста цен на товарных рынках.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ЮКО во исполнение поручения Комитета № 35-11-17/1387 от 7 сентября 2018 года касательно соответствующего реагирования по ситуации связанной с повышением курса доллара, сообщает следующее.

В условиях сложившейся ситуации возможны различные спекулятивные действия отдельных субъектов рынка, направленные на искусственное повышение цен на соответствующие товары, в том числе отечественного производства. В этой связи отмечаем, что указанные действия, а также действия, направленные на необоснованное ограничение производства и реализации товара, могут быть рассмотрены Департаментом на предмет антиконкурентных согласованных действий и антиконкурентных соглашений, направленных на установление и поддержание цен, злоупотребления доминирующим положением, запрещенных Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

При этом, за совершение подобных действий ст. 159 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 3% до 5% от дохода (выручки) с конфискацией всего монопольного дохода (необоснованно полученного дохода).

Согласно ст. 90-2 Кодекса, одной из задач антимонопольного органа, является предупреждение возможных нарушений антимонопольного законодательства.

Таким образом, во избежание проведения Департаментом расследований нарушений антимонопольного законодательства по подобным фактам и принятия соответствующих мер реагирования, предупреждаем о необходимости осуществления своей деятельности в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. При этом, в случаях повышения цен со стороны других субъектов рынка, а также поставщиков, влияющих на повышение вашей цены товара, сообщаем о необходимости предоставления соответствующей информации по данным субъектам с указанием их адресов, контактных номеров телефона, ценам поставки и вашей ценой реализации (с обосновывающими материалами – копии счет-фактур, накладных).

Информацию просим направить по адресу: г. Шымкент, пр. Тауке хана, 82, 2-й этаж, каб. 211, тел.: 8 (7252) 53-42-75 (отдел расследований нарушений антимонопольного законодательства на товарных рынках).