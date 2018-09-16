Рематч Геннадия Головкина с Саулем «Канело» Альваресом прошел на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

В итоге решением судей победу одержал мексиканский боксер, сообщает NUR.KZ.

Бой продлился 12 раундов и закончился победой Альвареса. Это поражение — первое в карьере GGG.

В этом поединке Головкин поставил на кон титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO.

Кроме того, боксеры оспаривали специальный пояс WBC и вакантный пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

Напомним, предыдущий бой прошел на этой же арене ровно год назад. Тогда он закончился ничьей по решению судей.