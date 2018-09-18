588 миллионов тенге за полгода тратит ЕНПФ на аренду офисов. Об этом в ходе встречи в Сенате, отвечая на вопросы депутатов, сообщила председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, сенатор Мурат Бахтиярулы выразил недоумение тем, что ЕНПФ тратит значительные суммы на аренду офисов.

«Почему так? Почему бы вам не купить офисы, нежели арендовать их? Я спросил в Кызылординской области, аренда в Кызылорде офиса, где находится сейчас филиал фонда, – это огромная сумма, за которую можно купить полноценное здание», – считает сенатор.

Наурызбаева признала, что за аренду офисов для филиалов ЕНПФ, действительно, выделяются значительные суммы.

«По аренде – да, мы в год немало тратим, за полгода на аренду ушло 588 миллионов тенге», – сказала она.

По ее словам, ситуация сегодня такова, что целесообразнее арендовать офисы, нежели покупать их.

«У нас, например, сейчас 231 подразделение есть. И большинство из них находится в районах, селах, районных центрах. И мы считаем, что покупка офисов там в экономическом плане для нас нецелесообразна, так как в дальнейшем в случае переезда перед нами встанет вопрос о продаже этого офиса. Мы все рассчитали, сколько мы тратим на то, чтобы купить и на то, чтобы арендовать», – отметила она.