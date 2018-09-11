Чиновников задержали в Шымкенте при даче взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Службу экономических расследований ДГД по Шымкенту.

«8 сентября 2018 года сотрудниками СЭР ДГД Шымкента при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны с поличным при даче взятки группой лиц по предварительному сговору руководитель Методического центра ГККП при Управлении образования по Туркестанской области Г. Себепова, руководитель отдела по развитию физической культуры У. Туткышбаев и главный бухгалтер того же ГККП А. Кущенко», — говорится в сообщении.

По данным ДГД Шымкента, Себепова, Туткышбаев и Кущенко подозреваются в даче взятки в размере шести миллионов тенге должностному лицу, сотруднику СЭР ДГД Шымкента, за положительное решение по ранее зарегистрированному в ЕРДР уголовному делу по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение культурно-массовых мероприятий в сфере образования.

10 сентября в отношении руководителя Методического центра Себеповой и руководителя отдела по развитию физической культуры ГККП при Управлении образования по Туркестанской области Туткышбаева постановлением Шымкентского городского специализированного следственного суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по пункту 1 части 3 статьи 367 УК РК. Проводится досудебное расследование.