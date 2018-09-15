самолет, пожар

ЧП произошло в столичном аэропорту «Нурсултан Назарбаев».

Инцидент произошел сегодня, 15 сентября. После заруливания на стоянку самолете Airbus А320, выполнявшем рейс «Атырау-Астана», загорелся левый двигатель.

После посадки рейса КС-982 авиакомпании Эйр Астана направлением Атырау-Астана, тип воздушного судна А320, произошло задымление левого двигателя. Силами пожарной части аэропорта своевременно приняты меры, задымление потушено. Среди 91 пассажира самолета пострадавших нет, сообщает на своей странице в ФБ Комитет гражданской авиации.

К месту ЧП экстренно прибыли пожарные и потушили возгорание.

На борту воздушного судна кроме пассажиров находились 8 членов экипажа.

Обошлось без пострадавших.

Инженеры авиакомпании устанавливают причину неисправности самолета. После чего специалисты проведут расследование инцидента.

Опубликовано Комитетом Гражданской Авиации Суббота, 15 сентября 2018 г.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА