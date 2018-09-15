ЧП произошло в столичном аэропорту «Нурсултан Назарбаев».

Инцидент произошел сегодня, 15 сентября. После заруливания на стоянку самолете Airbus А320, выполнявшем рейс «Атырау-Астана», загорелся левый двигатель.

После посадки рейса КС-982 авиакомпании Эйр Астана направлением Атырау-Астана, тип воздушного судна А320, произошло задымление левого двигателя. Силами пожарной части аэропорта своевременно приняты меры, задымление потушено. Среди 91 пассажира самолета пострадавших нет, сообщает на своей странице в ФБ Комитет гражданской авиации.

К месту ЧП экстренно прибыли пожарные и потушили возгорание.

На борту воздушного судна кроме пассажиров находились 8 членов экипажа.

Обошлось без пострадавших.

Инженеры авиакомпании устанавливают причину неисправности самолета. После чего специалисты проведут расследование инцидента.