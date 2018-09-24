На автодороге Алматы-Екатеринбург произошло очередное дорожно-транпортное происшествие с летальным исходом. В результате столкновения двух транспортных средств погиб один человек, передает NUR.KZ.

Автодорога сообщением Алматы-Екатеринбург одна из наиболее оживленных, и в то же время, опасных направлений трассы республиканского значения.

За последние две недели на участке дороги близ Балхаша произошло несколько смертельных ДТП. Одно из них произошло сегодня рано утром в 65-ти километрах от Балхаша.

Столкнулись автомобиль марки Toyota и «Газель». В результате столкновения на месте от полученных травм погиб 33-летний мужчина. Еще два человека впали в кому, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Погибший — житель Караганды. Он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте ДТП. Пострадавший парень 1995 года рождения, у него перелом основания черепа, травматический шок, он в коме. Вторая пострадавшая 1985 года рождения. Она тоже в коме, в тяжелом состоянии. Оба из Туркестанской области», — сообщили в центре медицины катастроф по Карагандинской области.