В Сарыагашском районе Туркестанской области прошел необычный пресс-тур.

Представителям госструктур, неправительственного сектора, общественных организаций и уличкомам не просто рассказали, но и показали, какие работы проводит ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» в рамках инвестпрограммы предприятия.

Асия Ибрагимова живет в Сарыагаше более полувека. Помнит те времена, когда газ впервые пришел в этот район. Говорит, столько радости было тогда. Впрочем, не меньшую радость люди испытывают и сегодня. И главная причина – глобальный ремонт газовых сетей.

«В этом году у нас начали ремонтировать газопроводы. Сначала мы возмущались, мол, как так – вся улица будет изрыта. Газ и так нормально идет. Но ребята газовики терпеливо ходили по домам, объясняли, что трубы старые совсем. А ведь правы были. А если бы из такой трубы утечка пошла, никто бы и не знал об этом, пока где-нибудь не рвануло бы. Зато и давление газа стало лучше. Хорошо, что до отопительного периода все работы закончат», – говорит Асия Ибрагимова.

Программа модернизации была начата три года назад. За это время специалисты газового хозяйства успели проложить 419 км газопроводов, установить 6 764 шкафных пунктов, 13 газорегуляторных пунктов (ГРП), 76 газорегуляторных пунктов шкафных (ГРПШ), заменить 121 ШРП, 310 протекторов, восстановить электрохимзащиту с заменой 12 катодных станций, установить 3 ГРПШ и заменить 8,31 км газопроводов.

«В Сарыагаше были ШРП, эксплуатация которых представляла определенную угрозу безопасности жителей. Оборудование, сети устарели. Происходили постоянные утечки, была нарушена герметичность на стыках. В целом по области только в этом году мы планировали заменить 108 ШРП. 49 из них уже заменены. Это в Сарыагашском, Сайрамском, Тюлькубасском, Толебийском, Казыгуртском и Мактааральском районах. Кроме того, требуют замены и изношенные участки газопроводов в Сарыагашском, Толебийском и Сайрамском районах протяженностью более 18 км. После их замены мы сможем подавать газ потребителям бесперебойно и безаварийно. Кстати, в Сарыагашском районе мы уже заменили 435 м изношенных газопроводов», – поясняет директор ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Ербол Рахимбердиев.

На предприятии подчеркивают, что выполнение всего запланированного на 2018 год позволит повысить надежность работы, сократить технологические потери газа, повысить коэффициент эффективного использования установленной мощности оборудования, и главное, – обеспечить качественную и бесперебойную поставку газа потребителям.