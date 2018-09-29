В рамках рабочей поездки глава государства посетил Центр оказания социальных услуг г. Шымкента.

Председатель АО «НК «СПК Шымкент» Рашид Аюпов рассказал о проектах цифровизации третьего мегаполиса.

Так, в системе образования реализуются 4 проекта, направленных на улучшение качества образования и обеспечения принципа открытости. Это такие проекты как Indigo (автоматический прием детей в детские сады с использованием программы Blockchain), проект Sakura по приему детей в школы, I-mektep, направленный на снижение количества правонарушений среди школьников и T-hunter ( по приему учителей).

По поручению акима Шымкента сейчас разрабатывается аналогичная программа по приему на работу медиков.

Еще один успешно реализуемый проект – «Damumed», позволяющий посредством мобильного приложения вызвать врача на дом, записаться на прием к врачу и встать на учет в лечебном учреждении.

Проект «Безопасный город». В рамках проекта увеличено количество интеллектуальных перекрестков до 21. В городе установлено 479 видеокамер. Сейчас по опыту Астаны в Шымкенте устанавливаются системы «Сергек».

Проект «Общественный транспорт» — в рамках проекта в 2019 году 30 автобусов будут оснащены системой электронного билетирования. Кроме того, в первом квартале 2019 года планируется покупка 300 новых автобусов, до конца 2019-го еще 700.

Есть проекты в сфере ЖКХ и АПК. А также проект по внедрению искусственного интеллекта в систему управления городом. Сейчас ведется работа в трех направлениях: умная экономика, социальное доверие и создание модуля по оценке АПК.

Кроме того, ведется работа над внедрением проектов:

— MINDAL’[минда́ль]– комплексная автоматизация системы детского дополнительного образования;

— МALAHIT [малахи́т] – комплексная автоматизация системы инклюзивного детского образования;

SHANYRAK [шаныра́к] – комплексная автоматизация задач распределения и управления государственным жилищным фондом;

— TEMIR [теми́р] – комплексная автоматизация задач управления кадрами в бюджетных организациях;

— AVALON [авало́н] – открытый доступ к информации о финансовом и материальнотехническом обеспечении бюджетных организаций;

— AXEL’ [а́ксель] – автоматизация ситуационных и аналитических центров государственных органов;

— STALKER [ста́лкер] – система обеспечения сервисной модели автоматизации

государственных услуг;

— BENDER [бе́ндэр] – стационарный киоск (терминал) самообслуживания для детских садов и школ.

В планах — создание цифрового центра «Shymkent TechGarden», где и будут воплощаться Start Up проекты.

Для справки: Открытие Центра оказания социальных услуг было приурочено к 20-летию Астаны. Общая площадь — 6 600 кв.м. Центр занятости и социальных услуг, работает по принципу одного окна. Здесь населению свои услуги оказывают отделы предпринимательства, занятости и социальных программ города Шымкента, а также филиал «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Отметим, что центр введен в эксплуатацию в рамках Послания главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Мощности Центра позволяют ежедневно обслуживать 1600 человек.