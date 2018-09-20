С началом учебного года соцсети наводнили фотографии нарядных школьников и детсадовцев. Их родители с гордостью демонстрируют всем, как выросли и загорели за лето их дети. Однако мамы и папы зачастую не осознают, что, делясь со всем миром трогательными фотографиями ребенка, они тем самым подвергают его опасности, передаёт IA News.

С появлением соцсетей родителей всего мира захлестнула эпидемия, уже получившая название «sharenting» (комбинация английских слов to share – делиться и parenting – родительство). Согласно недавним исследованиям, к пятому дню рождения современного ребенка его родители выкладывают в различные соцсети около полутора тысяч его изображений, начиная от черно-белого снимка УЗИ на двенадцатой, а то и на восьмой неделе беременности.

Многие мамы и папы готовы показать миру буквально каждую минуту жизни своего младенца. Вот он только что родился, даже пуповина еще не перерезана, вот его принесли домой, вот ему меняют подгузник, вот он ест, спит, плачет, смеется, сидит на горшке, делает первые шаги, и так далее, и тому подобное. При этом родители обычно не задумываются, как отразится это детальное документирование жизни ребенка на нем самом, когда он вырастет.

Кое-что об этом можно понять уже сейчас – в сентябре 2016 года 18-летняя девушка из Австрии подала в суд на родителей, чтобы заставить их удалить ее детские фото из Facebook. «У них не было ни стыда, ни границ… Им было наплевать, сижу я в туалете или лежу голая в кроватке, каждый момент моей жизни фотографировался и публиковался», – заявила тогда девушка в интервью одной из австрийских газет.

Помимо всего прочего, родители забывают о темной стороне соцсетей – трогательные снимки малышей видят не только друзья и родственники.

До 50% изображений, которыми делятся друг с другом педофилы, взяты со страниц родителей этих детей в соцсетях.

«Когда мы выкладываем фото ребенка в интернет, мы тут же теряем над ним (фото) контроль», – подчеркивает Кирсти Гудвин, автора книги «Как растить ребенка в цифровом мире». При этом, как показал опрос, проведенный среди британских родителей, 79% из них пребывают в ложной уверенности, что посторонние люди не могут увидеть те снимки, которые они выкладывают на своей страничке.

Озабочены этой проблемой и власти европейских стран. Самые строгие законы – во Франции. В 2016 году французских родителей официально попросили прекратить постить интимные фото своих детей в соцсетях, так как это может причинить им психологический вред.

Если французские мамы или папы все же опубликовали снимки, не получив предварительно согласия детей, им грозит до года тюрьмы или штраф размером в 45 тысяч евро.

Так стоит ли делиться достижениями ребенка или полностью отказаться от этой идеи? Специалисты считают, что выкладывать детские фотографии при большом желании все же можно, если четко соблюдать ряд правил. «Родители должны подумать дважды, прежде чем делиться детскими фото в соцсетях», – подчеркнул в интервью The Daily Mail британский эксперт по кибербезопасности Радж Самани, указывая на всю ответственность такого шага.

1. Сначала думайте, потом публикуйте

Прежде чем выложить детское фото в соцсети, убедитесь, что оно не содержит никакой информации, которая может помочь «вычислить» ребенка – даты рождения, адреса дома на заднем плане, каких-то иных деталей. Спросите себя, как будет выглядеть этот снимок в глазах незнакомца, советует Радж Самани.

Кирсти Гудвин рекомендует родителям не поддаваться мгновенным импульсам и всегда выдерживать паузу, прежде чем запостить какое-то фото или видео. Помните, что в Сети ничего не исчезает, и даже если вы удалили контент или аккаунт, это не гарантирует, что снимки, о которых вы хотели бы забыть, рано или поздно где-то не всплывут.

2. Откажитесь от обидных снимков

Фото или видео, на которых малыш обнажен или сидит на горшке – не место в соцсетях. Также не годятся для публикации снимки, на которых у ребенка истерика или любые ситуации, которые могут быть обидными для него самого, или которые могут использовать посторонние люди с нехорошими намерениями.

3. Проверьте настройки

Большинство соцсетей позволяет менять настройки приватности и делать так, чтобы ваши публикации видел только ограниченный круг людей, например, члены семьи и ближайшие друзья.

4. Отключите геотеги

Многие соцсети автоматически определяют и указывают местонахождение пользователя в момент, когда фото загружается со смартфона. Убедитесь, что эта функция отключена, особенно если вы выкладываете снимки не дома, а, к примеру, на прогулке.

5. Пользуйтесь цифровыми «водяными знаками»

Это позволит повысить степень защиты детских фотографий от нежелательного копирования.

6. Снижайте качество кадров

Если у снимков, которые вы публикуете, будет не слишком высокое разрешение, это снизит шансы на то, что их станут распечатывать или увеличивать.

7. Следите за тегами

Избегайте сопровождать детские фото тегами, которые теоретически могут привлечь людей, намерения которых, мягко говоря, не слишком чисты.

8. Договоритесь с членами семьи и друзьями

Выработайте правила, которые позволят избежать ситуаций, когда кто-то из родственников или друзей поделился фотографией ребенка без вашего ведома или согласия. Кроме того, не забывайте, что далеко не всем нравится, когда изображения их детей появляются в соцсетях, поэтому, если вы собрались выложить фото вашего ребенка, на котором присутствуют и другие дети, заручитесь предварительно согласием их родителей.

9. Спросите согласия у своих детей

Если ваши дети достаточно большие, выясните, не против ли они, если вы опубликуете их фото. И будьте готовы к тому, что услышите в ответ «нет, я против». Если вы хотите, чтобы дети с малых лет знали о правилах поведения в Сети, ни в коем случае не выкладывайте фотографии против их воли.