Сейчас по Казахстану как раз покатилась первая волна энтеровируса, передает 31 канал.

«Ожидается вторая волна. И мы не знаем, какой именно тип вируса к нам придет. По симптомам отличается. Температура повышается, вторичные формы, и нет иммунного ответа от организма», — говорит Гульмира Кайрат, педиатр.

Что же касается гриппа, то сезон начинается в ноябре, и опасность сохраняется до марта. Врачи говорят, что вирус гриппа мутирует, и какой тип придет к нам, — пока не знает никто.

Но забывать о профилактике нельзя. В первую очередь, это прививки. Делать их нужно уже сейчас, не дожидаясь разгула вируса.

Ну и, конечно, при первых симптомах лучше обратиться к врачам.