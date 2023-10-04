Делать или НЕ делать прививку?: врачи об эпидситуации в городе

В поликлиниках и на станциях скорой помощи готовятся к открытию нелегкого сезона ОРВИ и гриппа.

Перед многими встает вопрос: делать или НЕ делать прививку от гриппа? Вакцинация от гриппа – дело добровольное, каждый принимает решение сам. Но врачи настоятельно рекомендуют сделать, причем в самое ближайшее время. Пока это лучший метод профилактики и снижения риска серьезных осложнений.

В Шымкенте прививочная кампания уже началась, горздрав закупил 140 тысяч доз российского препарата. «Гриппол плюс» содержит штаммы вируса гриппа подтипов А и В.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно- эпидемиологического контроля г. Шымкента:

«Среди населения города Шымкента заболеваемость ОРВИ регистрируется вне зависимости от сезона. В основном, болеют дети до 14 лет. С 1-го октября 2022 года по 30-е апреля 2023 года зарегистрировано 93 случая заболевания гриппом, больше приоритетом был грипп А. Осложнение от гриппа может привести к вирусной и бактериальной пневмонии, отиту, гаймориту, менингиту, энцефалиту, а также к септическим осложнениям. При тяжелом течении заболевания, часто исход бывает летальным. Самый эффективный способ профилактики- вакцинация, которую сегодня можно получить в поликлиниках по месту прикрепления».

Заражение гриппом может приводить к серьезным осложнениям, в том числе под ударом центральная нервная система, дыхательная и сердечно-сосудистая. Врачи говорят, что прививку от гриппа можно делать практически всем, в том числе пожилым людям, детям и беременным женщинам. Достаточно прийти в свою поликлинику до 30-го ноября.

В Шымкенте наблюдается значительный рост заболеваемости гепатитом А. По словам специалистов, с начала года зарегистрировано 79 случаев опасной инфекции. В числе заболевших желтухой 44 ребенка. Хронический гепатит подтвержден у 355 зараженных шымкентцев.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно- эпидемиологического контроля г. Шымкента:

«Вирусный гепатит А — это острое инфекционное заболевание, сопровождающееся поражением печени, он обладает высокой поражающей способностью. В организм попадает через ротовую полость при употреблении зараженной воды, пищевых продуктов, а также через грязные руки при контакте с больным и при несоблюдении личной гигиены. На сегодняшний день одним из эффективных методов профилактики вирусного гепатита А является проведение вакцинации. Она состоит из 2 курсов, вторую прививку получают через 6 месяцев после первой».

Шымкент считается одним из неблагополучных городов по заболеваемости сибирской язвы. Это очень опасная инфекция. Источник заражения – больные или павшие животные. Когда-то тяжелая болезнь поражала больше тысячи человек ежегодно. Сейчас таких случаев единицы. Специалисты напоминают, мясо рекомендуется покупать только при наличии ветеринарной справки.

Балкумыс Мусаева, руководитель отдела эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и туберкулезом департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента:

«В 2022-ом году и за 8 месяцев этого года, случаи заболеваемости не зарегистрированы.Ежегодно против сибирской язвы прививают людей, занимающихся животноводством, переработкой мяса и мясопродуктов, сотрудников лабораторий, работающих с живыми возбудителями бактерий. Вакцинация проводится бесплатно. Кроме того, напоминаем, что запрещается использовать земельные участки на расстоянии не менее 1000 метров в радиусе санитарно-защитной зоны от скотомогильников. В этих местах запрещается выпас скота и проведение хозяйственных работ».

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, врачи рекомендуют вызывать врача на дом или обращаться в специальные фильтр-кабинеты поликлиник.