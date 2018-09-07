Казахстанцы вернули в аптеки свыше 35 тысяч упаковок опасного препарата «Вазар», полученных в рамках ГОБМП. О необходимости этого 2 августа 2018 года сообщила председатель комитета фармации министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передают informburo.kz.

«По состоянию на 1 сентября 2018 года казахстанцы сдали в аптеки 28 тысяч упаковок препарата «Вазар» с дозировкой 80 мг на общую сумму 13 млн тенге и 7000 упаковок с дозировкой 100 мг на общую сумму 9 млн тенге», – рассказали в Комитете фармации МЗ РК на официальный запрос редакции Informburo.kz.

Возврату подлежали упаковки лишь с определёнными серийными номерами: 471217, 471317, 301717, 333217, 209917, 419817, 419917, 420017, 488117. Таких было более 267 тысяч: 201 731 упаковка с дозировкой 80 мг и 66 413 с дозировкой 100 мг.

В ведомстве уточнили, что лекарственное средство «Вазар» в двух дозировках было отгружено в регионы в соответствии с их заявками в следующих объемах:

Вместо опасного препарата пациентам, страдающим артериальной гипертонией, выдали «Вальсакор». В ведомстве уточнили, что с момента отзыва «Вазара» было отпущено 25 995 упаковок этого лекарства. На сегодняшний момент на складах СК «Фармация» хранится 13 984 упаковки «Вальсакора», этого количества достаточно – дефицита препарата нет.

Возможность вернуть препарат «Вазар» и получить компенсацию, только в этом случаю денежную, была и у тех, кто купил его за собственные средства. Однако воспользовались ей единицы.

3 августа 2018 года медицинский директор представителя производителя ТОО «Ratiopharm Kazakhstan» Зайра Смаилова рассказала, что их компания готова компенсировать стоимость препарата «Вазар» и тем пациентам, которые приобретали его самостоятельно. Однако она отметила, что сделать это можно будет лишь при разрешении Министерства здравоохранения, ведь существует закон, в котором чётко прописано, что ни лекарственные препараты, ни изделия медицинского назначения не подлежат возврату. На тот момент ТОО «Ratiopharm Kazakhstan» уже обсудила это вопрос с казахстанскими дистрибьюторами и было намерено обратиться с соответствующей просьбой в Минздрав.

В Комитете фармации Минздрава РК этот факт подтвердили.

«7 августа 2018 года к нам поступило письмо от ТОО «Ratiopharm Kazakhstan» с сообщением о том, что компания готова осуществить компенсацию денежных средств аптечным организациям через дистрибьюторов, с которыми она имеет договор поставки, при возврате препаратов «Вазар» и «Вазар Н», но только при наличии чека у пациентов. Комитет направило соответствующее письмо в территориальные подразделения», – пояснили в ведомстве.

В аптеки обратились лишь восемь человек: два обращения было удовлетворено, в остальных случаях отсутствовал чек, который являлся обязательным условием возврата.