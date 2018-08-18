Пациенты в Казахстане начали возврат препаратов «Вазар» и «Вазар–Н», после того как Минздрав решил отозвать эти европейские лекарства.

Напомним, в них нашли канцероген, который может вызывать онкозаболевание. Но пока это только предположения. Специалисты еще этого не доказали. Тем не менее, данные препараты отзывают по всему миру, сообщает телеканал Аstanatv

По данным Национального центра экспертизы лекарственных средств, в Казахстан поступило более двух миллионов таких таблеток. Медики будут продолжать процедуру возврата до полного изъятия всего товара. Репортаж Меруерт Жакияновой. Есен Сапаралиев не первый год страдает от повышенного кровяного давления. 80-миллиграммовые таблетки «Вазар» пьет 2 года. Говорит, препарат — эффективный, хорошо понижает давление. Но после новости о возможности побочного эффекта перешел на зеленый чай. И не уверен, что аналоги препарата могут быть безвредными для здоровья.

Есен Сапаралиев, житель г. Шымкент: Вот если бы на международном уровне шумиху не подняли, мы бы даже и не узнали. Так и продолжали бы пить. Почему это лекарство здесь не проверили? Теперь вместо прежнего какой другой пить? А что если и новые таблетки окажутся вредными? Эксперты же заявляют о безвредности аналогов «Вазара». В аптеках они продаются практически по тем же ценам: до 4 тысяч тенге в зависимости от производителя.

Татьяна Кирченко, заведующая аптеки г. Алматы: Можно просто с тем же рецептом можно придти и взять аналог этого лекарства, с той же действующей субстанцией. Все то же самое, дозировки те же самые идут. Количество таблеток то же самое. Прием одинаковый. И действие то же самое. После информации об отзыве с казахстанского рынка «Вазара» и «Вазар-Н» медики уже полмесяца принимают назад «опальное» лекарство.

Так, из полученных бесплатных медикаментов в 3-ю городскую поликлинику Шымкента возвратили все выданные 80 упаковок. Но некоторые пациенты все же успели применить препарат, — рассказывает врач Айнур Маймакова. На ее участке таких 10 человек.

Айнур Маймакова, врач городской поликлиники № 3 г. Шымкент: Некоторые люди уже использовали препарат. Они возвратили в те аптеки, откуда они получали лекарство. А мы, в свою очередь, уже изъяли партии из аптеки. Сейчас мы наблюдаем этих пациентов.

В Казахстане препараты «Вазар» и «Вазар-Н» зарегистрированы с 2010 года. Но потенциально вредные лекарства Европейская «БалканФарма-Дупница АД» начала производить только в этом году. Используется субстанция «Валсартан», которая изготавливается на китайском заводе. В этом году там начали применять другую технологию. После чего появилось подозрение на наличие канцерогена, приводящего к онкозаболеваниям.

В текущем году в рамках гарантированного бесплатного лечения препарат выдали 47 тысячам казахстанцам. Из них, по предварительной информации Национального центра экспертизы лекарственных средств, таблетки из партий этого года приняли порядка 12 000 человек. Даже если не брать во внимание 7-летний срок, в течение которого могут образоваться онкологические заболевания при приеме обновленных лекарств, опасности могли подвергнуться в среднем 2 казахстанца.

Так как вероятность развития рака в таких случаях — 1 к 5 тысячам. Арнур Нуртаев, первый зам. гендиректора РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медтехники»: В этой связи на сегодняшний день в Казахстане можно сказать, что из продажи изъяты все валсартаны, которые содержат теоретически вот этот вредное вещество — субстанцию с канцерогеном. Ее сейчас в Казахстане уже нет. Другие валсартаны, которые продаются в Казахстане, не содержат в себе данную субстанцию китайского производителя. Они сделаны из другой субстанции.