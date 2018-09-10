Чиновники областного управления здравоохранения обживают первый этаж детской городской больницы Туркестана по адресу: г. Туркестан, объездная дорога, 160 квартал, участок 18.

По словам руководителя управления Мукана Егизбаева, в Туркестан переехали 53 сотрудника управления. Для них здесь созданы все условия — арендные квартиры (для их оплаты каждому работнику доплачивают сумму, необходимую для внесения арендной платы, а это — 81 000 тенге), за счет спонсоров организованы бесплатные обеды, а по выходным — транспорт в Шымкент и обратно по льготным ценам. Кроме того, уже в следующем году завершится строительство жилья для сотрудников управления и их семей.

К слову в здании бывшего акимата Шымкента по пр. Тауке-хана, 6 работают два кабинета управления здравоохранения Туркестанской области по приему жалоб и заявлений от жителей области, а также по решению вопросов с квотами.

Под управлением остаются и несколько лечебных учреждений, размещенных в Шымкенте: областная многопрофильная больница, детская областная больница, два перинатальных центра, туберкулезный и психоневрологический диспансеры.