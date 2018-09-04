Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова заявила, что в Казахстане запрещена дискриминация в заработной плате по отношению к казахстанским и иностранным работникам.

О том, куда обращаться в случае, если ваши трудовые права оказались нарушены, передает Tengrinews.kz.

«Дискриминация по зарплате недопустима между иностранными и казахстанскими работниками, если осуществляются те же функциональные и должностные обязанности, тот же объем работы. (…) Основной механизм, через который решаются такие вопросы, — это обращение в госинспекцию труда по месту регистрации данной компании. Им (работникам, чьи трудовые права были нарушены — прим.) необходимо обратиться с письменным заявлением. Комиссия будет проводить проверку, без заявления мы не можем проводить проверки», — сообщила на заседании правительства 28 августа Абылкасымова. В министерстве также предоставили актуальные номера телефонов, по которым граждане могут сообщать обо всех нарушениях в сфере трудового законодательства, о работодателях, вынуждающих получать заработную плату в «конвертах», и руководителях предприятий, которые не перечисляют обязательные пенсионные взносы.

