Кристина Чеботкова лишилась волос в возрасте 10 лет из-за заболевания под названием «алопеция». Девушка несмотря на изменения в своей внешности не стала унывать, а наоборот получила еще больше уверенности в себе, а совсем недавно отпраздновала свадьбу, передает NUR.KZ.

Сейчас Кристине Чеботковой 21 год. Девушка рассказывает, что живет полной жизнью и не обращает внимания на людей, которые с некой агрессией смотрят на нее. Волосы на голове стали выпадать в возрасте 10 лет и буквально за несколько месяцев она стала лысой. Причем выпали еще ресницы и брови.

«У меня в том возрасте был стресс и я астматик, поэтому это тоже могло повлиять. Причин было очень много, какая конкретная мы не выяснили. Когда это произошло, я почему то стала более уверенная в себе. Я какие-то ставила себе цели. У меня друзья стали появляться. В 12 лет я решила для себя пойти в модельное агентство. Раньше было модельное агентство в Павлодаре, которое работало на международном уровне. В итоге 4 года я была там действующей моделью», — рассказывает Кристина.

В мае 2017 года Кристина познакомилась с парнем по имени Александр. Молодой человек сам ее нашел в социальной сети Instagram и, по словам девушки, был весьма настойчивый. Сначала они встречались, как друзья, но после парень перешел в наступление. Сейчас же Кристина носит под сердцем ребенка.

«7 августа у меня была свадьба. Александру 30 лет, и мы очень счастливы. На свадьбе мне рассказали про одну девочку, с которой мне надо было поговорить. У нее такая же проблема, как и у меня, и она замкнулась в себе. Девочка так и не осмелилась со мной встретиться. Но меня это подвигло к идеи, что нужно собрать таких же девушек, как я и показать всем, что это норма. Что люди к этому просто не привыкли у нас, но в этом нет ничего такого», — вспоминает необычная модель.

В своем проекте Кристина решила объединить всех девушек, у которых нет волос на голове и показать остальным, что и без этого можно чувствовать себя красивой и яркой. Суть проекта заключается в проведении фотосессии, и уже сейчас она получила несколько положительных ответов.

«Я знаю, что в Павлодаре есть порядка 5 человек, у которых тоже алопеция. Некоторые уже со мной связались и готовы принять участие в проекте. Пишут и с других городов, собираются ехать в Павлодар. Есть и те, у кого онкология и они тоже хотят сняться», — говорит Кристина.

По словам девушки, если желающие появятся из отдаленных городов Казахстана и у которых нет возможности приехать в Павлодар, то она в будущем намерена отправиться по стране со своим проектом. Кристина говорит, готова показать всю красоту девушек с алопецией.