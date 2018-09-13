Четыре жестоких убийства девушек и женщин зафиксировали за четыре месяца. Южноказахстанские полицейские сбились с ног, разыскивая преступника. И только после задержания маньяка они узнали, что в соседнем Узбекистане он убил и изнасиловал еще семерых жертв, сообщает МК Казахстан.

След «зверя»

В декабре 2011 года в полицию Шымкента обратились родители 29-летней Екатерины Тишкуновой, которая пропала. Их дочь приехала в город из Астаны на поезде, взяла такси, но до дома так и не доехала. Полицейские заявление приняли и начали поиски.

В первую очередь опросили сотрудников вокзала и местных таксистов. Свидетели вспомнили, что, выйдя на привокзальную площадь, девушка ловила такси. Уехала она на черном автомобиле Mercedes. Больше никто и ничего не знал.

Спустя несколько дней тело Екатерины обнаружили за городом на обочине трассы. Девушку изнасиловали, ограбили и убили.

— Насильников было двое. К такому выводу пришли эксперты, — рассказывает в то время судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Южно-Казахстанской области Абинур Карабаев. — После изнасилования ее задушили ремешком от ее же сумочки. Добычей преступников стал чемодан с личными вещами убитой, ноутбук, 500 тенге и золотые серьги.

Кроме рассказов очевидцев о том, что девушка села в черный Mercedes, у полицейских не было никакой информации. Расследование сразу же зашло в тупик, а дело попало в разряд так называемых «глухарей».

Очередное заявление о пропаже девушки поступило в полицию Шымкента спустя два месяца. 25-летняя жительница города Сарыагаш Алия Даулетбаева исчезла при загадочных обстоятельствах. По словам очевидцев, девушка собиралась в областной центр. Она поймала попутку — черную иномарку. После этого живой ее никто не видел.

Тело Алии обнаружили через несколько дней в степи, недалеко от дороги. Прежде чем убить девушку, ее изнасиловали.

Два преступления были очень похожи. И в обоих фигурировала черная иномарка. Версия о том, что оба убийства — звенья одной цепи, вскоре подтвердится. Еще одно тело женщины, брошенное вдоль трассы, полицейские обнаружили спустя три недели.

— Убитой оказалась 50-летняя жительница одного из поселков Южного Казахстана, — вспоминает Абинур Карабаев. — Она так же, как и Екатерина Тишкунова, приехала в Шымкент из Астаны. В 6.00 она поймала такси на привокзальной площади и пропала. Эксперты установят, что задушили ее платком. Добычей убийцы стали ювелирные украшения стоимостью 120 тысяч тенге, сотовый телефон и 35 тысяч тенге наличностью.

Несмотря на то, что тела убитых женщин обнаружили в разных районах области, почерк преступника не оставлял оперативникам сомнений в том, что все убийства совершил один человек.

— По возрастному критерию жертвы не подходили друг к другу, — рассказывает в то время начальник управления прокуратуры Южно-Казахстанской области Руслан Абдраимов. — По национальности — тоже. Сходство было только в одном: везде фигурировал черный Mercedes.

Слухи о том, что в пригороде Шымкента орудует кровожадный маньяк, расползлись быстро. Люди были напуганы, а женщины перестали пользоваться услугами частных извозчиков.

В канун 8 Марта Тамара Ашерова спешила домой. Она знала про водителя, который убивает одиноких попутчиц, но в тот день потеряла бдительность. Когда перед женщиной остановился черный Mercedes, она без раздумий села в него. Эта поездка стала для нее последней.

Итак, совершено четыре убийства за четыре месяца. При этом, кроме марки и цвета автомашины, у следователей не было ни одной зацепки. Но убийцу искали не только полицейские. К его поискам подключились родственники погибших и даже экстрасенсы. Но выйти на след преступника никак не получалось.

Роковое заблуждение

Кто станет следующей жертвой и когда? Полицейские понимали: чтобы избежать новых трагедий, действовать надо быстро. Было понятно также, что преступник занимается частным извозом и часто подбирает своих клиентов у железнодорожного вокза- ла. Двух своих жертв он нашел именно там и везти должен был в сторону границы с Узбекистаном.

Допустить новых жертв было нельзя. Поэтому оперативники стали «отрабатывать» всех частных извозчиков, берущих клиентов у вокзала. У всех взяли отпечатки пальцев и проверили на судимость. Но результатов так и не было. Таксисты оказались чисты. Патрули на междугородних трассах тоже работали по заданию оперативников. Они проверяли все темные иномарки с казахстанскими номерами. Почему решили не проверять машины граждан Узбекистана, до сих пор никто не может ответить.

О том, что убийца может быть не местным, полицейские задумались после того, как к ним за помощью обратились узбекские коллеги. В соседней стране усиленно искали маньяка. Там он расправился уже с семью женщинами. Оперативная разработка привела узбекских сыщиков в Казахстан.

Узбекский маньяк действовал так же: насиловал, грабил и убивал девушек. Почерки преступников были идентичны. Сопоставив факты, силовики поняли, что ищут одного и того же человека.

К тому времени узбекские силовики уже знали имя предполагаемого убийцы. Им оказался 27-летний Полатбай Бердалиев. На тот момент он находился в Астане, но, по информации оперативников, со дня на день должен был приехать в Шымкент, а затем отправиться в столицу соседнего государства.

В тихом омуте

Кто это был такой? Полатбай Бердалиев был родом из Узбекистана. Ранее его уже судили за грабеж: он шесть лет провел за решеткой. Наказание отбывал в Шымкенте. За это время успел даже жениться. С девушкой парень познакомился по переписке. Но как только Полатбай вышел из зоны, они расстались.

Вернувшись в Узбекистан, молодой человек вновь влюбился. Романтично ухаживая за своей возлюбленной, даря ей дорогие украшения, он, как выяснится позже, хладнокровно убивал других женщин.

В Астане Бердалиев со своей невестой гостил у родственников: девушку надо было познакомить с ними перед свадьбой. Протесты родителей возлюбленной, которые были против брака, молодого человека не смущали. Упорный и самоуверенный, он все же сумел договориться с ними и получить разрешение на брак.

После ареста, на допросах, он не производил впечатления кровожадного убийцы. Было сложно поверить в то, что он убил 11 женщин. Ужас оперативники испытали тогда, когда мужчина все же решился заговорить и в деталях и мелких подробностях рассказывал о каждом убийстве.

То, что он действительно серийный убийца, подтвердилось во время обыска. В доме у родителей Бердалиева обнаружили платок одной из погибших. Его Полатбай подарил матери. Украшения, похищенные у жертв, сама того не зная, носила будущая жена маньяка.

Воспоминания из прошлого

Как установят следователи, Бердалиев не всегда действовал в одиночку. В одном из убийств — Екатерины Тишкуновой — вместе с ним был его знакомый Абдусеит Орманов. Парни общались со школы. Верные друзья все делали сообща. В большинстве случаев изнасилований и убийств в Узбекистане Орманов был неизменным компаньоном Бердалиева.

В процессе расследования выяснили, что первое преступление они совершили еще будучи подростками. Тогда они изнасиловали своих одноклассниц. Почему родители девочек решили замять ужасную историю, не понятно. Вполне возможно, причиной было то, что отец Бердалиева работал в правоохранительных органах. По словам маньяка, именно воспоминания из прошлого побудили его на совершение новых преступлений.

С девушками Полатбай Бердалиев всегда знакомился легко. Только удовольствия от близости с ними он не получал. Каждый раз в его сознании всплывали лица его первых несовершеннолетних жертв, и это, по его же признаниям, его возбуждало. Убивал же своих жертв молодой человек, по его словам, только потому, что боялся обращения их в полицию.

— Когда психиатры «рисовали» примерный психологический портрет предполагаемого убийцы, они описали его правильно, — вспоминает Абинур Карабаев. — Молодой человек приятной наружности, который легко входит в доверие. Никто и предположить не мог, что за чудовище скрывается за этим обличием. Двух своих жертв после изнасилования и убийства он даже поджог в области половых органов, рассчитывая, что не останется никаких следов.

Вся оставшаяся жизнь за решеткой

Когда Бердалиев понял, что в Узбекистане его разыскивают, на свой кровавый промысел он стал периодически выезжать в Казахстан. Родным говорил, что ездит на заработки. Он заезжал на день, совершал преступление и снова возвращался назад.

Проверив архивы на пограничном посту, сыщики еще раз удостоверились в том, что Бердалиев и есть тот самый маньяк. Факты пересечения им границы совпадали по времени со всеми убийствами.

Домой Полатбай всегда возвращался с деньгами и подарками для родных. Многие из них впоследствии и станут вещественными доказательствами по делу. Его задержали в мае 2012 года. Незадолго до этого в Узбекистане оперативники взяли и его подельника Орманова.

Обоим преступникам было бессмысленно надеяться на снисхождение, а потому они откровенно рассказывали о каждом совершенном ими злодействе.

Во время суда, рассчитывая получить меньший срок, Бердалиев заявил, что оговорил себя, находясь под физическим и психологическим давлением полицейских. Но прием не сработал: слишком много было у следователей неопровержимых доказательств его вины.

Приговор был ожидаемым: пожизненное заключение. В Казахстане такое наказание считается самым суровым. Однако родственникам убитых девушек даже этого показалось мало. Они считали, что преступнику будет мало и смертной казни.

Аналогичный вердикт — пожизненное лишение свободы в колонии строгого режима — вынесли позже в Ташкенте и другу Полатбая Бердалиева — Абдусеиту Орманову.

Алексей Матросов