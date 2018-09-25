«Мы объявляем войну объявлениям» — это совместный спецпроект телеканала «Отырар», газеты «Рабат» и сайта otyrar.kz.

Задача, которую мы ставим перед собой, — привлечь внимание горожан к общей проблеме — огромном количестве объявлений, которые предлагают работу и размещаются где только можно: на остановках, столбах, газовых трубах, светофорах. Ими заклеены дворы многоэтажек.Город превратился в сплошную доску объявлений.

Мегаполис неопрятен, что отмечают гости и жители нашего города. Миллионник задыхается от этого мусора, коммунальные службы не справляются. Участковые и местная власть бездействуют. Пожалуй, только небезразличным горожанам, а такие в Шымкенте, есть, далеко не «фиолетово» как выглядит наш город.

В этом я смогла убедиться на автобусной остановке. Немолодая женщина, каждое утро срывает объявления, которые появляются на остановочном павильоне поздно вечером или рано утром. И делает это она по зову сердца. «Противно смотреть во что превратили Шымкент. От этих объявлений весь город, как большая помойка. Ветер срывает эти наклейки, они разлетаются, а коммунальщики разве в состоянии убрать тонны бумаги. Нам самим нужно думать о том, чтобы город стал чище», — поделилась своей гражданской позицией она. В общем-то с ее легкой руки, что каждый день срывает объявления, и возникла идея нашего спецпроекта. Мы, а никто другой, можем сделать наш город чище.

В спецпроекте может принять участие любой желающий. Журналисты, домкомы, молодежь, акиматы и участковые.

Для участия не требуется особых усилий. Достаточно очистить свой двор, улицу, остановку, столб от наклеенных объявлений. Сделать фото, снять видео с комментариями и прислать на электронную почту нашего сайта. Все присланные участниками акции материалы будут опубликованы.

О самых активных журналисты ТК «Отырар» расскажут в своих сюжетах, а газеты в специальных репортажах.

Мы расскажем и о том, где в Шымкенте есть специальные стенды для размещения рекламы. А также весь собранный нами за время акции фото- и видео материал отправим в городской акимат, для того, чтобы нас наконец-то услышали. Призываем районные акиматы поддержать спецпроект.

Сделаем город чище!

Контакты для связи: info@otyrar.kz

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