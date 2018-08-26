Странное дело происходит, вроде как в последнее время шымкентцев постепенно приучили соблюдать элементарные правила культуры. Не курить в неположенном месте, не лузгать семечки, не бросать мусор мимо урны и, если уж смачно харкаться, то только так, чтобы никто не видел. И, думаете, все эти положительные моменты произошли исключительно по велению души или возросшей сознательности? Отчасти – да. Но в основном сработали жесткие карательные меры.

ШТРАФЫ ТОЛЬКО ЗА ОКУРКИ И СЕМЕЧКИ?

С особым рвением у нас борются с курильщиками и теми, кто бросает окурки. За соблюдением чистоты ревностно следят сотрудники правоохранительных органов, патрули из военнослужащих нацгвардии. Кара небесная свалится на голову тому, кто позволить себе швырнуть бычок на землю. Лучше не сопротивляться, а сразу «руки вверх» и получить штраф!

Это не может, конечно, не радовать, город, и правда, стал гораздо чище. Только вот загадили его совсем другим способом и что странно, нет никому до этого никакого дела: Шымкент буквально «разукрасили», как Рождественскую ель объявлениями, предлагающими работу всем без разбора.

Вам не показалось, мы, действительно, снова вернулись к этой теме, потому что поняли, что она интересна не только нам, но и нашим читателям.

Оказывается, что на тропу войны с объявленщиками вышли не только мы, но и жители города. И, как выяснилось, делают это они не первый год.

АКИМАТ ПРИЛОЖИЛ РУКУ К НАВЕДЕНИЮ ЧИСТОТЫ

Вот письмо в редакцию одной из наших читательниц. «Это беда нашего города, так как власти в упор не видят обозначенную проблему. Все это безобразие делается с пяти до девяти часов утра. Город оклеен с головы до ног: заборы, урны, банкоматы, остановки, деревья, ограждения, светофоры, двери подъездов, беседки. Не город, а мусорная свалка. Первый раз я писала акиму города в 2016 году и прикладывала к письму целые упаковки объявлений с номерами телефонов, все отправляла через Фронт-офис, повторно отправляла в 2017, в конце года отправляла повторно. И каждое послание акиму города почему-то передавалось в акимат Аль-Фарабийского района, по моему месту жительства. Ко мне дважды приходили сотрудники акимата Аль-Фарабийского района. Они с усердием помогали мне обрывать объявления в нашем дворе, а потом просили меня написать заявление в акимат, что я к ним претензий не имею. Я с ними спорила, просила принять меры к этим деятелям – авторам объявлений. Они же мне объясняли, что у них нет никаких полномочий, чтобы наказать и оштрафовать, чтобы заставить их почистить за собой, что нанесен ущерб городу. Я была удивлена их беспомощностью и равнодушием к этим беспорядкам. Итак было после всех моих писем, а утром опять все сначала, бегают какие-то люди с рюкзаками и заклеивают весь город. Видимо, это очень доходное дело», – вот так описала все этапы своей многолетней борьбы Валентина Дмитриевна Панфилова, проживающая в микрорайоне Спортивный.

Досадно, конечно, что сотрудники акимата решили принять участие в наведении порядка в Шымкенте в отдельно взятом дворе и скорее для проформы. Может, все же им стоит основательно изучить Административный кодекс, а также найти взаимопонимание с правоохранительными органами, у которых, к слову, такие полномочия есть.

Кстати, в тот самый момент, когда пришло письмо нашей читательницы, журналисты разбирались в истории, которая косвенным образом связана с темой загаживания города.

СНИМАЕМ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЕТ

За помощью к журналистам обратилась Елена Разарвина, которую центр занятости трудоустроил на год на общественные работы. Отправили ее в Каратауский акимат в отдел предпринимательства. А там ей предложили работать на благо нашего города: с 9 до 17:30 она ходит по территории района и очищает столбы от объявлений. Чистыми за такую работу она получает 37 тысяч тенге, на что и живет. Чистит столбы вне зависимости от времени года, и в самое пекло, и в промозглую слякоть. Я представляю, как ей, наверное, хочется набрать один из указанных в объявлении номеров телефона и послать автора объявления с его заманчивым предложением «Даю работу» куда подальше.

Сколько еще таких временных общественных сотрудников акимата собирают объявления неизвестно. Но все же хотелось бы отметить тот момент, что на очистку столбов от бумажной грязи тратятся государственные средства. Иными словами, вместо того, чтобы не позволять мусорить людям, мы им этот шанс даем – НАТЕ, а потом силами страны и за счет средств казны за ними еще и подчищаем.

Две недели назад мне вообще показалось, что эти самые наклейщики – сила неведомая и невидимая. Это такой род войск, который активно противостоит тому, чтобы наш город-миллионник стал привлекательным и чистым. Ну, это как в известной рекламе про туалетного утенка, который один на один сражается с микробами-злодеями, их ведь тоже не видно и не слышно.

И тут мне «подфартило». Наконец-то я увидела «врага». Правда, он и не пытался прятаться. Прямо передо мной от столба к столбу тихо шла женщина. В руках клей и куча бумажек. Намазала-наклеила. Дальше пошла. Может показаться стечением обстоятельств, но как раз в этот момент появился на горизонте и наряд, который вечерами бдит за порядком на улицах города. Мимо наклейщицы они прошли, но я вынудила их остановиться и попыталась объяснить, что женщина нарушает порядок и ее действия считаются правонарушением. Реакция – ноль. Бравые блюстители порядка пошли искать тех, кто курит-курит, а еще и пьет-пьет. Такая мелочь, как расклейщица «агиток», их явно не заинтересовала.

УСТРОЙТЕСЬ ТАЙНО НА РАБОТУ

Сейчас в Шымкенте стало модно исполнять роль тайного покупателя, только чиновники не идут в супермаркеты, а как бы в роли «родителей» пытаются устроить детей в детский сад, школы, тем самым выявляют массу нарушений.

Может, акиматчикам, стоит хоть раз исполнить роль «безработного» и трудоустроиться, прочитав объявление на столбе. Думаю, что через неделю эксперимента у всех акиматов города будет полная база тех, кто повинен в неопрятном виде Шымкента. Останется потом принять административные меры воздействия, опираясь на ЗАКОН. Думается, что уплата штрафа пусть не у всех, но у многих отобьет желание расклеивать по городу тысячи объявлений. Ну а строже всего следует наказать тех, кто выпускает эту армию, вооружив ее клеем, скотчем и агитками.

Ирина Соколова

Р.S

Наберусь наглости и снова дам инструкцию к руководству. Вот она статья Административного кодекса РК, где черным по белому написано, что грозит тем, кто портит внешний вид нашего города. Вырежьте аккуратно и носите с собой, уважаемые сотрудники акиматов, участковые, гвардейцы нацгвардии, домкомы. У вас всегда будет возможность грамотно оперировать своими требованиями.

Статья 387 КоАП РК. Нарушение правил благоустройства территорий, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры города и населенных пунктов. 1. Нарушение правил благоустройства территорий, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры города и населенных пунктов – влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере до двадцати МРП, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, – в размере от двадцати до сорока, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных показателей.