В Шымкенте продолжается война с объявлениями. Масштабную акцию запустил сайт otyrar.kz, газета «Рабат» и телеканал «Отырар».

Сотрудники медиахолдинга решили начать активную борьбу с расклеенными листовками. К очистке города от мусора призывают присоединиться всех желающих граждан города.

Активистка акции «Мы объявляем войну объявлениям» Жанат Тохтарбай снимает надоевшие листовки на столбах и остановках каждый день — по пути на работу, в магазин или на обед. Это не занимает много времени, зато помогает сделать Шымкент чище.

Жанат ТОХТАРБАЙ корреспондент: «Я думаю, что если каждый приложит усилия, и проходя мимо столбов, автобусных остановок, где в большинстве своем расклеены эти бумаги, просто отклеит и выбросит их в мусорку, то совместными усилиями мы сможем сделать наш город чище».

Главная задача акции — привлечь внимание горожан к общей проблеме — огромном количестве объявлений, которые предлагают работу. Они повсюду: на остановках, столбах, газовых трубах, светофорах, даже там, куда просто не дотянуться или же валяются на земле. Раньше войной с объявлениями занимались лишь сотрудники «ЛТД Турмыс». Сейчас к ним присоединились неравнодушные горожане, сотрудники акимата и даже полиция. В отдельных точках города уже можно увидеть результаты их работы — чистые, заново покрашенные, опрятные остановки несомненно радуют глаз.

Александр МАЛАХОВ, заместитель акима Енбекшинского района г.Шымкента: «Раньше эта работа тоже велась, компании, которые занимаются саночисткой города убирали объявления, но это борьба со следствием, а лучше бороться с причинами. Поэтому в данный момент те объявления, которые мы срываем, телефоны, указанные на них, мы отправляем в полицию. Чтобы составлялись адмпротоколы и официально оштрафовать их. И хочется попросить людей: не проходите мимо, не оставайтесь безучастными и тем самым мы приведем город в порядок».

Акция «Мы объявляем войну объявлениям» началась неделю назад. К ней присоединяется все больше горожан.

Ирина КАЗОРИНА, редактор сайта Оtyrar.kz: «Сегодня была приятно удивлена, когда ко мне, снимающей объявления на остановке, присоединился пожилой мужчина. Просто без объяснений стал помогать».

Принять участие в акции «Мы объявляем войну объявлениям» легко. Достаточно очистить свой двор, улицу, остановку, столб от наклеенных объявлений. Сделать фото, снять видео с комментариями и прислать на электронную почту нашего сайта или номер ватсап. О самых активных журналисты ТК «Отырар» расскажут в своих сюжетах, а газеты в специальных репортажах. Не забывайте о том, что снятые объявления нужно бросать в урну. А не на землю.

Анастасия НОВИКОВА корреспондент: «Совсем скоро на сайте Отырар.кз появится новый специальный проект! Теперь одним кликом мышки на карте Шымкента можно будет отметить точки в городе, где висит больше всего объявлений. Таким образом будет выявлен самый проблемный район нашего мегаполиса. Война объявлениям продолжается, мы уверены, что культурная столица СНГ Шымкент к 2020 году должен, просто обязан стать чистым!

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