Древние говорили: «Мы то, что мы едим»…

Так что же тогда мы? Мертвые и рафинированные продукты? Или свалка химических ингредиентов? Или не разлагаемые даже за десятки лет вещества, убийственные для матушки-природы?

А может — просто неразумные дети, которые совершенно не осознают, что творят? И что кидают в себя, наивно полагая, что желудок способен переварить все?

Конечно, будучи молодым и несколько зомбированным рекламой красочно упакованных вкусностей, легко попасться на удочку производителей… Ведь именно на них, самых неопытных и наивных, направлена вся сила их воздействия… Энергетические напитки и фастфуд, копчености и крашеные сладости-пустышки…

Вредные продукты для детей

Что только не втуляют нам и нашим детям навязчивой рекламой! И хуже всего, что мы на это ведемся… И покупаем своему ненаглядному ребенку то, что его убивает! Пусть не моментально, но убивает, сокращает ему жизнь, потенциально делает ее нездоровой в зрелости и старости.

Есть и еще один момент… Сейчас уже трудно найти в наших магазинах здоровую пищу, не обогащенную красителями, загустителями, усилителями вкуса, ароматизаторами, эмульгаторами, консервантами…

И больше всего производители спекулируют на любви детей ко всему сладкому, красочному и яркому. В продуктах, рассчитанных на детскую аудиторию, такое количество химии, что неудивителен рост числа аллергических заболеваний, болезней обмена веществ и патологий желудочно-кишечного тракта.

Прочитайте полностью хоть одну надпись о составе на «Растишке», различных творожках, глазированных сырках, молочных десертах, шоколадных батончиках, баночках Кока-колы и Пепси, чипсах, сухариках, снеках. Там почти нет натуральных ингредиентов.

Еще в начале 20 века О. Бисмарк говорил: «Колбаса и политика: если хотите наслаждаться ими — не смотрите, как они делаются».

Боюсь, что химии в наших продуктах, спустя 100 лет, сильно прибавилось.

Вредные продукты питания и болезни от них

Мы едим колбасу, в которой почти нет мяса, зато есть соя, манная крупа, огромное количество жира и соли, кучи чего-то идентичного натуральному, пьем газировку с огромным количеством сахара, красителей, и почему-то вызывающих мочекаменную болезнь и дефицит кальция, сахарный диабет и ожирение.

Мы хрустим сухариками с бешеным количеством соли и глутамата натрия, жуем жвачки с аспартамом, который вызывает сыпь на коже и другие аллергические реакции, ухудшение мозговой деятельности и мигрень.

Мы без конца покупаем своим малышам все новые и новые шоколадные батончики, которые от натурального шоколада отличает обилие стабилизаторов, ароматизаторов и эмульгаторов, чипсы и снеки, в которых нет картофеля и кукурузы, а есть мука, крахмал, пальмовое масло и опять же приличная часть таблицы Менделеева…

Вы все еще удивляетесь тому, почему мы болеем и наша детки рождаются слабенькими?