В Туркестанской области из продажи сняли вредные энергетические напитки

Районными управлениями, подведомственными департаменту санитарно-эпидемиологического контроля, проведен мониторинг изучения состава энергетических напитков.

Безалкогольные энергетические напитки «Flash up Energy» и «Monster Energy» были подвергнуты лабораторному исследованию, в результате которого было обнаружено, что в составе напитка «Monster Energy» превышено содержание опасного для здоровья человека консерванта-бензоата натрия (Е211).

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» допустимая норма не должна превышать 150 мг/л. Однако среди напитков, взятых на экспертизу компании-производителя «Refresco Benelux B.V», установлено, что в период с 11.2021 г. по 11.2023 г., с 03.2022 г. по 03.2024 г., с 02.2022 г. по 02.2024 г. в состав «Monster Energy» добавлен бензоат натрия в количестве 165-173 мг/л.

Со стороны управлений санитарно-эпидемиологического контроля владельцам магазинов выдано предписание об исключении вышеуказанных партий данного напитка с торговых полок. В настоящее время устанавливаются поставщики этих партий продукции в магазин. Бензоат натрия (смесь Е211) — белый порошок, обладающий консервантными свойствами, не имеющий вкуса и запаха. Консервант используется для продления срока хранения продукта.

Употребление консерванта в больших дозах вызывает псевдоаллергические реакции, которые очень вредны для человеческого организма. Также нарушает образование ферментов и расщепление жиров, ускоряет процессы старения, может привести к циррозу печени, болезни Паркинсона, почечной недостаточности, нейродегенеративным заболеваниям.

Детям категорически не рекомендуется употреблять продукты с консервантом Е211, так как это приводит к снижению концентрации внимания, невнимательности, гиперактивности, снижению интеллектуальных способностей. Рекомендуем потребителям не использовать продукты, оказывающие негативное воздействие на здоровье.