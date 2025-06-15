Опасные вкусы лета

На прилавках Шымкента уже появились первые арбузы. Но важно не только правильно выбрать спелую ягоду, но и соблюдать простые правила безопасности.

Арбуз необходимо тщательно вымыть перед разрезанием, использовать чистый нож, а хранить нарезанную мякоть в холодильнике. Особенно осторожными нужно быть с уже разрезанными арбузами — именно они чаще всего становятся причиной отравлений.

Баян Кыстаубаева, продавец: «Уже около месяца продаём арбузы — очень хорошие. До этого были жетысайские, сейчас в основном ташкентские. Сами кушаем — вкусные, сладкие. Сейчас уже жарко, можно не бояться, что арбузы неспелые. Продаём по 250 тенге за килограмм».

Не только арбузы могут стать причиной отравлений. В жару опасность представляют любые продукты, хранящиеся с нарушением температурного режима. Это нередко приводит к кишечным инфекциям. Среди основных симптомов — тошнота, рвота, диарея, боли в животе и повышение температуры. Ещё один скрытый источник опасности летом — загрязнённые кондиционеры. В их фильтрах накапливаются пыль, грибок и болезнетворные бактерии, которые могут спровоцировать респираторные заболевания.

Мурат Агабаев, заместитель главного врача инфекционной больницы г. Шымкента: «Температура воздуха высокая, продукты очень быстро портятся, и многие люди не соблюдают личную гигиену. В первую очередь, нужно мыть руки, а также все овощи и фрукты. Желательно употреблять только свежеприготовленные продукты».

Специалисты также предупреждают о вреде нитратов. Чтобы снизить их содержание, овощи и фрукты нужно хранить в холодильнике, тщательно мыть и очищать от кожуры — так количество нитратов уменьшается до 15%. А если замочить морковь, свёклу, картофель или капусту в воде на час, уровень нитратов снизится на 25-30%.

Асем Рахимовна, руководитель отдела контроля за объектами питания СЭК Шымкента «Для предупреждения пищевых отравлений вся продукция на рынках и в торговых домах должна проходить токсикологические лабораторные исследования. Например, допустимое содержание нитратов — 60 миллиграммов на килограмм в арбузах и 90 — в дынях. Также, жителям стоит быть осторожными при покупке мягкого мороженого — это скоропортящийся продукт. Если санитарное состояние торговой точки вызывает сомнения — лучше отказаться от покупки».

Если вы столкнулись с продукцией ненадлежащего качества или нарушением санитарных норм, можно оставить жалобу на единой платформе eOtinish. Достаточно приложить чек, фото или видео. Обращение обязательно рассмотрят.