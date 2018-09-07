Глава государства отметил, что центр Караганды в ближайшем будущем перенесут на юго-восток, передает Sputnik.

На совещании по развитию Карагандинской области президент Нурсултан Назарбаев отметил, что необходимо дальше проводить урбанизацию.

«Технологии будут развивать очень активно. И все это приведет к тому, что исчезнет часть сегодняшних профессий. Поэтому люди будут стремиться жить там, где им удобнее. Если объективно говорить, то удобнее в больших городах. Там есть культура, медицина, есть где учить детей. Поэтому урбанизация — это основной бренд будущего. Карагандинская область в этом вопросе на первом месте, 75 процентов населения региона живет в городах, значит, эти города мы и должны развивать», — отметил Назарбаев.

Он рассказал собравшимся о важности развития индустриальной и инфраструктурной программы. Благодаря этому в будущем Казахстан перестанет зависеть от добычи ресурсов и биржевой торговли.

«Казахстан — страна, богатая газом, нефтью, полезными ископаемыми. Но это товары биржевые, у них постоянно меняется цена. У нас нефтяные поступления снижались очень резко. От 134 долларов за баррель до 20 долларов. И мы зависим от этих богатств, что очень плохо. Поэтому индустриальная программа важна, особенно в Караганде. В вашем регионе за шесть лет построили более тысячи новых предприятий. Кроме того, мы реализуем инфраструктурную программу. За последние годы по этой программе было построено 5500 дорог в Казахстане, 2500 железных дорог, мосты, порт Актау и сухие порты. К 2020 году по стране построят сеть автомобильных дорог – 17 тысяч километров. Люди станут ближе друг к другу, будет проще поставлять товары на рынки. Вас это тоже касается, в этом году автобан достроили до Караганды, дальше Балхаш, Алматы», — пояснил Назарбаев.

Также президент рассказал, как планируется улучшить город Жезказган, который сейчас находится в «депрессивном состоянии».

«Жезказганский комбинат — гордость Казахстана — остановил свою работу. И теперь город находится в тупике. Теперь мы пустили железную дорогу через Жезказган, он стал не тупиковым, а транзитным», — сообщил Назарбаев.

Также он напомнил, что через Карагандинскую область, в том числе Жезказган, тянут газопровод, и почти все население региона будет обеспечены газом. Кроме того, глава государства отметил, что центр Караганды в скором времени перенесут на юго-восток.

«Мне сегодня показали, какой будет Караганда — это то, как я строил Астану – в чистом поле. Там можно осуществить любые задумки, любые архитектурные мысли. Нужно построить красивый новый центр. В городе проживает 500 тысяч человек. Я мечтаю, чтобы Караганда тоже стала городом-миллионником. У нас Алматы, Шымкент и Астана уже достигли этого, следующей должна стать Караганда»,- дал напутствие Нурсултан Назарбаев.

Напомним, 6 сентября президент посетил промышленные объекты Караганды и ознакомился с планом строительства нового центра города.