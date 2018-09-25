28 сентября текущего года Президент Казахстана примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в городе Душанбе.

В рамках мероприятия состоится обмен мнениями относительно перспектив взаимодействия стран Содружества, а также будут рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности деятельности организации. Ожидается, что Глава государства на полях саммита проведет ряд двусторонних встреч, сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев посетит г. Шымкент, а также совершит рабочие поездки в Жамбылскую и Туркестанскую области.