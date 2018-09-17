В последние годы система Министерства внутренних дел стала более открытой. Об этом заявил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов в ходе пресс-конференции по укреплению правопорядка и безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В текущем году по отрицательным мотивам из органов внутренних дел были уволены около 600 сотрудников. Но все же подавляющее большинство полицейских – добросовестные люди, честно выполняющие свой служебный долг», — сказал министр.

Как подчеркнул Касымов, в последние годы система МВД стала более открытой.

«В интернете имеется официальный сайт МВД, работает «Блог министра внутренних дел», создан «Единый телефон доверия МВД». Министерством проводится мониторинг критических публикаций в СМИ. По каждой информации при выявлении серьезных нарушений дисциплины и законности принимаются жесткие меры реагирования, вплоть до увольнения сотрудников», — сказал он.

Глава МВД отметил, что за годы независимости, за добросовестный труд, отвагу и самоотверженность 1273 сотрудника полиции и Национальной гвардии были удостоены государственных наград, 130 из них – посмертно.

С начала года при исполнении служебного долга погибли 4 и получили ранения 84 сотрудника полиции.