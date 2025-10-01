Полицейские глазами горожан. В Шымкенте открылась первая фотовыставка «Закон и порядок». На снимках — настоящая жизнь тех, кто каждый день стоит на страже спокойствия и безопасности.

За этими кадрами реальная жизнь сотрудников полиции. Здесь показаны не только моменты дежурств и патрулирования, но и ситуации, где они спасают человеческие жизни, оказывают помощь пострадавшим и защищают в экстремальных обстоятельствах. Фотовыставка Закон и порядок открыта для всех желающих.

На открытии звучала музыка духового оркестра, что сразу создало атмосферу праздника и привлекло десятки зрителей. Среди гостей оказалась и Салтанат Ташмухамедова из Туркестана. По её словам, случайная встреча с экспозицией стала настоящим открытием для неё и её сына.

Салтанат Ташмухамедова, жительница г. Туркестана: «В детстве нас много пугали, говоря, что полицейские заберут. Я сейчас со своим сыном гуляла, объяснила ему суть работы, что наоборот, они наши защитники. Я рада, что новое поколение не боится сотрудников. И думаю, что благодаря таким выставкам люди начинают понимать, насколько ценен их труд».

В Шымкенте подобная выставка проходит впервые. Фотографии сделаны в разных ситуациях: помощь горожанам, работа на дорогах, служба в особых условиях. Организаторы подчёркивают: цель проекта — показать ту часть службы, которая обычно остаётся за кадром.

Баглан Исатаева, начальник отдела информационной политики Департамента полиции: «Сегодняшняя выставка отражает трудовую деятельность сотрудников полиции. Она называется «Закон и порядок», и здесь собраны разные моменты службы от работы патрульных, которые спасают людей, до повседневных ситуаций. Мы хотели показать горожанам частичку нашей работы».

С начала независимости при исполнении служебного долга в Шымкенте погибли 35 полицейских. Поэтому эта выставка — не только о профессии, но и о памяти. За каждым снимком стоит история людей, для которых долг перед обществом оказался выше личной безопасности.