«Ордабасы» дома сыграл вничью с «Актобе»

Уважаемые болельщики и любители футбола. Представляем вашему вниманию репортаж с матча 26 тура чемпионата РК между шымкентским «Ордабасы» и «Актобе».

КПЛ-2018. 26 ТУР. ОБЗОР МАТЧА ОРДАБАСЫ — АКТОБЕ 0:0

Владимир Муханов: «Ничья закономерный результат».

Главный тренер «Актобе» прокомментировал матч 26 тура Премьер-лиги «Ордабасы» — «Актобе» 0:0

— Вроде бы на табло нули, но игра была интересная, много моментов было и у наших ворот и мы создавали. Первый тайм мы провели с переменным успехом, владели инициативой то мы, то «Ордабасы», но ничего не смогли выжать, но момент со штангой, и не успели добить. Еще в первом тайме соперник неплохо растягивал наши силы на левом фланге, во втором уже такой проблемы не было, но мы в движении сбавили, и пришлось в большей степени играть от обороны. Должен сказать сегодня мы сыграли неплохо, внимательно, не было грубых ошибок, как прошлых играх, были два-три момента неплохих, но не смогли реализовать. Я думаю ничья закономерный результат.

Кахабер Цхададзе: «Имели огромное преимущество».

Главный тренер «Ордабасы» прокомментировал матч 26 тура Премьер-лиги «Ордабасы» — «Актобе» 0:0

— Тяжелая была игра, но я думаю, что с таким преимуществом мы еще не играли дома, имели огромное преимущество, к сожалению, в завершающей фазе не хватает нам хладнокровья и мастерства, это единственное что нам не хватило сегодня. Есть проблема, у нас нет номинального правого защитника, стараемся и пробуем то одного футболиста, то другого, но к сожалению в этом направлении есть проблемы. Наши ребята сегодня здорово поработали, но если по воротам не бьешь точно, то естественно гол не забьешь.

Кирилл Ковальчук: «Создали много моментов, жаль что не забили».

Полузащитник «Ордабасы» прокомментировал матч 26 тура Премьер-лиги «Ордабасы» — «Актобе» 0:0

— «Актобе» хорошая команда, это играющая команда, мы сегодня настраивались очень хорошо на них, нам все объяснили тренеры, поэтому выполнили установку, перекрыли их опасные стороны и полностью владели преимуществом. Они только в первом тайме пару раз пробили мимо ворот и все, во втором тайме мы полностью переиграли соперника, создали много моментов, и жаль что не забили, потому-что играли дома только на победу перед своими болельщиками. Глядя на турнирную таблицу видно, что нам нужно брать очки и побеждать в каждом матче, потому-что у нас задача занять третье место и мы боремся. Но сегодня не повезло.

Абдуллай Диакате: «Сегодня здорово сыграл голкипер соперников».

Полузащитник «Ордабасы» прокомментировал матч 26 тура Премьер-лиги «Ордабасы» — «Актобе» 0:0

— Не смогли сегодня победить, я могу это связать с невезением, потому-что моменты были, но сегодня здорово сыграл голкипер соперников, очень сильный и точный удар был у Фонтанелло, который со штрафного пробил в самую девятку, но вратарь сумел достать. Будем работать дальше, впереди домашняя игра с «Иртышом», жаль что сегодня потеряли очки, далее надо набирать. Борьба еще впереди, осталось восемь игр, и все в наших руках.

Ихсан Кадыров