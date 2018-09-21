В соответствии с поручениями акима области Жансеита Туймебаева по развитию масштабных отраслей, в Туркестане прошла встреча по актуальным вопросам в сфере молодежной политики, религии, образования, внутренней политики и идеологии. Заседание открыл и вел заместитель акима Туркестанской области Уласбек Садибеков.

В ходе заседания также выступили руководители 4 управлений, которые доложили о проделанной работе и высказали свои мнения и предложения по их решению.

Выступая с докладом, руководитель областного управления внутренней политики Бейсенбай Тажибаев отметил, что акиматы и управления районов, городов должны оперативно реагировать и предоставлять достоверную информацию по любым вопросам.

«По всем «горячим вопросам», имеющимся в области, в акиматах соответствующих районов, городов должен быть создан антикризисный штаб, где каждый вопрос должен быть внимательно рассмотрен и решен. В то же время будет усилена работа по пропаганде государственных программ и их реализации. Акиматам районов, городов необходимо обращать внимание на предложения и замечания, опубликованные в СМИ и социальных сетях. Таким образом, можно предотвратить резонансные ситуации и распространять достоверную информацию для населения. Для этого государственные учреждения должны оперативно реагировать, устранять эти недостатки в соответствии с требованиями закона. В дальнейшем в области будут организованы семинары, тренинги по повышению квалификации работников идеологической сферы», — сказал Бейсен Тажибаев.

Также руководитель управления поделился мнениями и внес предложения по вопросам реализации программы «Рухани жаңғыру», переходу на цифровое эфирное телерадиовещание и развитию новых медиа.

По словам руководителя областного управления образования Исатая Сагындыкова, в рамках программы » Цифровой Казахстан» проделана определенная работа. В школах области через портал jumys.sitcen.kz были опубликованы вакансии, в кратчайшие сроки выдано уведомлений о 1160 вакансиях педагогов. На сегодняшний день через портал трудоустроены 137 человек. Кроме того, руководитель управления рассказал о подготовке школ к зимнему сезону, несоблюдении законодательства в сфере образования, школьной формы и подчеркнул, что — «Акиматы районов и городов должны тесно работать совместно с нами».

Также, участники встречи обсудили вопросы в сфере религии. По словам и.о. руководителя управления по делам религий Раушан Жунусовой, в Туркестанской области насчитывается 719 мечетей (ДУМК).

«Мы намерены усилить разъяснительную работу среди спонсоров и меценатов по вопросам строительства не только мечетей, но и культурных, спортивных и других социальных объектов. Более того, будут приняты конкретные меры по установке систем видеонаблюдения в 211 мечетей, которые ранее не были оснащены данной системой», — сказала Р. Жунусова.

Помимо этого, спикер отметила, что в целях предупреждения распространения деструктивных религиозных течений на территории области необходимо использовать возможности сферы культуры, организовать в домах культуры показ специальных художественных и документальных фильмов для молодежи.

Вместе с тем, заместитель руководителя областного управления по делам семьи, детей и молодежи Мухтар Сейтжаппаров сообщил, что в регионе не снижается количество преступлений и правонарушений, совершенных с участием подростков и молодежи. Он также внес предложения по активизации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиматах районов и городов.

Заслушав докладчиков, заместитель акима области Уласбек Садибеков подчеркнул, что каждое управление должно качественно выполнять возложенные на него задачи и активизировать работу.

«Необходимо внимательно изучить события, произошедшие в области за последние годы и приложить усилия, чтобы они не повторялись. Нужно эффективно бороться с причинами, а не с последствиями», — сказал У. Садибеков.

По итогам совещания заместитель акима области дал ряд конкретных поручений руководителям соответствующих отраслей.